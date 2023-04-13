Yaşam
Yuvalarına yerleşen leylekler
böyle görüntülendi
Kış mevsimini sıcak ülkelerde geçirdikten sonra Kayseri'ye gelen ve yuvalarına yerleşen leylekler ha..
Sektörün en önemli ismi akaryakıt fiyatlarıyla şok eden gelişmeyi paylaştı! Bu haber araç sahiplerini yıkacak
Halk TV, Tele 1ve Flash TV gibi CHP medyasında mekik dokuyan Uğur Dündar, tv100'den de ayrıldığını a..
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Yaşam
Yuvalarına yerleşen leylekler
böyle görüntülendi
Kış mevsimini sıcak ülkelerde geçirdikten sonra Kayseri'ye gelen ve yuvalarına yerleşen leylekler ha..
Medya
AK Parti iktidarda mıydı? Karar’ı rezil rüsva eden örnekler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını aklınca ti'ye alan Karar'a tepki gösteren Yeni Akit Gazetesi So..
Gündem
3 evin yanmasına sebep olan kişi tutuklanırken "Alkol yüzünden oldu" dedi.
Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde 3 evin kullanılamaz hale geldiği yangına ilişkin gözaltına alınan şüp..
Gündem
Candaş Tolga Işık ve Muharrem İnce arasında canlı yayında tartışma
Candaş Tolga Işık programında Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi konu etti. İnce, "7'li..
Gündem
Biden iyice bunadı! Başbakana öyle bir şey yaptı ki... Dünyanın konuştuğu komedi
ABD Başkanı Joe Biden, Birleşik Krallık'a bağlı Kuzey İrlanda'ya yaptığı resmi ziyarette, İngiltere ..
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal D ve CNN Türk ortak yayınında Fulya Kalfa moderatörlüğünde..
28. Dönem seçimlerinde Kabine'deki bakanların aday olmalarına yönelik soru üzerine Cumhurbaşkanı Erd..
İstanbul'da yapılan denetimlerde bazı marketlerde sucuğun et yerine ottan üretilerek satıldığı ortay..
513 yıl önce ölen harem ağalarından Hüseyin Ağa'nın torunu, 1960'ta sandıkta tapu buldu. Tapu, Çarda..
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti ile ortak liste üzerinden seçime girecekleri iddialarına ..
Bingöl’de son günlerde etkisini gösteren kuvvetli sağanak yağışın ardından tarım arazileri incelendi..
Tunus açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 15 kişi hayatını kaybetti...
Servergazi Devlet Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Vildan Kurgan, nefes almay..
İstanbul'da terör örgütü TKP/ML'ye yönelik operasyonda yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı...
Etiyopya’ya yardım için gönderilen 100 bin kişiye yetecek gıda çalındı. BM olaya dair soruşturma baş..
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2003 seçimlerinde Meclis'e girmesi için istifa eden Siirtli Me..
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bizim için gitsin diyenler Kandil’i Ankara'ya ortak edecekler” dedi..
Dünya HaberleriHepsini Görüntüle
Siyonist İsrail, her Ramazan ayında olduğu gibi yine Filistin'de terör estiriyor.
Meksika’da yer alan Popocatepetl Yanardağı’nda son 24 saatte 12 patlama meydana geldi.Meksika’daki ..
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Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Fenerbahçe, gelecek sezonun planlamasına başladı. Sarı-lacivertli ek..
Galatasaray'ın sezon başında PSG'den kiralık olarak kadrosuna kattığı ve gelişiyle büyük ses getiren..
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ütünün tabanını çizdirmeden, yeni ütülenecek kıyafetlerde iz bırakmamasını sağlayarak temizlemek içi..
Oldukça sağlıklı olması nedeniyle sıklıkla tüketilmesi tavsiye edilen kahvenin kendisi gibi telvesi ..
KarikatürHepsini Görüntüle
Körfez'de kirliliğe sebep olan deniz marullarından hidrojen gazı üretildi.
Kış boyunca mevsim yağışlarını alamayan Trakya'da nisan yağmurları can suyu oldu.
AK Parti Trabzon Milletvekili Adayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye’nin yer..
Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Okul Sporları Daire Başkanı İlhan Demir ki..
Gençlik ve Spor Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinde görev yapan Kerim Çomoğlu kimdir?..
Mayıs ayında restorasyonu tamamlanacak olan Kız Kulesi'nin son hali görenleri mest etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını aklınca ti'ye alan Karar'a tepki gösteren Yeni Akit Gazetesi So..
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesi gönüllüleri, Kahramanmaraş merkezli..
Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde 3 evin kullanılamaz hale geldiği yangına ilişkin gözaltına alınan şüp..
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yıkımın en çok etkili olduğu Hatay'da, ç..
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yıkımın en çok etkili olduğu Hatay'da, ç..
ODTÜ'lü bilim insanları, üniversite kampüsüne kurdukları elektrikli araçlar için güneş enerjisiyle ..
'Altın bulduk' Telefonlarına gelen mesaja yanıt verince olanlar oldu! Haberdeki detaylar akılalmaz! ..
CHP’nin milletvekili adayı gösterdiği eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin’e CHP tabanından yükselen te..
Altın fiyatları düşüşe geçen ABD enflasyonuyla birlikte rekor üstüne rekor kırmaya başladı. Dün açık..
Kırıkkale'nin Delice ilçesinde uygulanan "Suni Mera Islahı" projesiyle üreticinin maliyetinin düşürü..
CHP'li Edirne Belediyesi, önceki gün aldığı yıkım kararıyla büyük skandala imza attı. Ramazan ayında..
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'ın Yayladağı ilçesinde kadınlar, Ra..
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Adıyaman'da faaliyetlerini s..
Havaların ısınmasıyla birlikte uzmanlardan, kenelerle ilgili uyarılar gelmeye başladı. Uzman isim, v..
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