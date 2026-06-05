Ehliyet sahipleri için yeni karar! Taslak sızdı, 65 ve 85 yaş kuralı getiriliyor
Türkiye genelinde milyonlarca sürücüyü doğrudan ilgilendiren ehliyet sistemine ilişkin çok kritik bir düzenleme taslağı yürürlüğe girmek için gün sayıyor.
Türkiye genelinde milyonlarca sürücüyü doğrudan ilgilendiren ehliyet sistemine ilişkin çok kritik bir düzenleme taslağı yürürlüğe girmek için gün sayıyor.
Hazırlanan yeni uygulamaya göre, trafikte güvenliği artırmak amacıyla özellikle ileri yaş grubundaki sürücülerin sağlık durumlarının çok daha sıkı ve düzenli aralıklarla takip edilmesi hedefleniyor. Taslak kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların sürücü belgelerini yenileyebilmek için her 3 yılda bir, 80 yaşını aşanların ise her 2 yılda bir sağlık raporu alması zorunlu hale getirilirken, ticari araç sürücüleri için de üst yaş sınırı 66 olarak belirlendi.
Türkiye genelinde milyonlarca sürücüyü ilgilendiren yeni düzenlemeler üzerinde çalışmalar hızlandı. Planlanan uygulamalarla birlikte özellikle ileri yaş grubundaki sürücülerin sağlık durumlarının daha düzenli aralıklarla takip edilmesi amaçlanıyor.
Hazırlanan taslak düzenlemeye göre, ehliyet yenileme süreçlerinde de önemli değişiklikler gündeme geliyor. Buna göre 65 yaşını aşan sürücüler, sürücü belgelerini yenileyebilmek için her 3 yılda bir sağlık raporu almak zorunda olacak. 80 yaş ve üzerindeki vatandaşlar için ise bu sürenin 2 yıla düşürülmesi öngörülüyor.
Ekonomim’in aktardığı bilgilere göre, ticari araç sürücülerine ilişkin kurallarda önemli değişiklikler gündeme geldi. Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında yapılan güncellemelerle birlikte, ticari taşımacılıkta görev alacak şoförler için yeni yaş ve yeterlilik şartları belirlendi.
Düzenlemeye göre, büyük otobüslerde direksiyon başına geçecek sürücüler için en az 26 yaş şartı uygulamaya devam edecek. Bununla birlikte, ticari faaliyetlerde araç kullanacak kişilerin 66 yaşını aşmamış olmaları gerektiği de yeni düzenlemeler arasında yer alıyor.
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