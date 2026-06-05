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Ehliyet sahipleri için yeni karar! Taslak sızdı, 65 ve 85 yaş kuralı getiriliyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Ehliyet sahipleri için yeni karar! Taslak sızdı, 65 ve 85 yaş kuralı getiriliyor

Türkiye genelinde milyonlarca sürücüyü doğrudan ilgilendiren ehliyet sistemine ilişkin çok kritik bir düzenleme taslağı yürürlüğe girmek için gün sayıyor.

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Foto - Ehliyet sahipleri için yeni karar! Taslak sızdı, 65 ve 85 yaş kuralı getiriliyor

Hazırlanan yeni uygulamaya göre, trafikte güvenliği artırmak amacıyla özellikle ileri yaş grubundaki sürücülerin sağlık durumlarının çok daha sıkı ve düzenli aralıklarla takip edilmesi hedefleniyor. Taslak kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların sürücü belgelerini yenileyebilmek için her 3 yılda bir, 80 yaşını aşanların ise her 2 yılda bir sağlık raporu alması zorunlu hale getirilirken, ticari araç sürücüleri için de üst yaş sınırı 66 olarak belirlendi.

#2
Foto - Ehliyet sahipleri için yeni karar! Taslak sızdı, 65 ve 85 yaş kuralı getiriliyor

Türkiye genelinde milyonlarca sürücüyü ilgilendiren yeni düzenlemeler üzerinde çalışmalar hızlandı. Planlanan uygulamalarla birlikte özellikle ileri yaş grubundaki sürücülerin sağlık durumlarının daha düzenli aralıklarla takip edilmesi amaçlanıyor.

#3
Foto - Ehliyet sahipleri için yeni karar! Taslak sızdı, 65 ve 85 yaş kuralı getiriliyor

Hazırlanan taslak düzenlemeye göre, ehliyet yenileme süreçlerinde de önemli değişiklikler gündeme geliyor. Buna göre 65 yaşını aşan sürücüler, sürücü belgelerini yenileyebilmek için her 3 yılda bir sağlık raporu almak zorunda olacak. 80 yaş ve üzerindeki vatandaşlar için ise bu sürenin 2 yıla düşürülmesi öngörülüyor.

#4
Foto - Ehliyet sahipleri için yeni karar! Taslak sızdı, 65 ve 85 yaş kuralı getiriliyor

Ekonomim’in aktardığı bilgilere göre, ticari araç sürücülerine ilişkin kurallarda önemli değişiklikler gündeme geldi. Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında yapılan güncellemelerle birlikte, ticari taşımacılıkta görev alacak şoförler için yeni yaş ve yeterlilik şartları belirlendi.

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Foto - Ehliyet sahipleri için yeni karar! Taslak sızdı, 65 ve 85 yaş kuralı getiriliyor

Düzenlemeye göre, büyük otobüslerde direksiyon başına geçecek sürücüler için en az 26 yaş şartı uygulamaya devam edecek. Bununla birlikte, ticari faaliyetlerde araç kullanacak kişilerin 66 yaşını aşmamış olmaları gerektiği de yeni düzenlemeler arasında yer alıyor.

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Yorumlar

Ddgggv

65 yaşında hiç kaza yapan yok. Kaza sıklığı 25-45 yaş arası. Kafayı değiştirmedikten sonra boş işler bunlar
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