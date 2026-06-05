Ehliyet sahipleri için yeni karar! Taslak sızdı, 65 ve 85 yaş kuralı getiriliyor

Hazırlanan yeni uygulamaya göre, trafikte güvenliği artırmak amacıyla özellikle ileri yaş grubundaki sürücülerin sağlık durumlarının çok daha sıkı ve düzenli aralıklarla takip edilmesi hedefleniyor. Taslak kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların sürücü belgelerini yenileyebilmek için her 3 yılda bir, 80 yaşını aşanların ise her 2 yılda bir sağlık raporu alması zorunlu hale getirilirken, ticari araç sürücüleri için de üst yaş sınırı 66 olarak belirlendi.