Rahmi Koç'tan başka saygı duyan kalmamış! Sosyal medyada büyük yankı uyandıran tespit

Milletin inancına, tarihine ve kültürüne yabancı dayatmalarla getirilen "Gardırop Devrimleri", günümüzün seküler sermaye çevrelerinde bile komik duruma düşmeye devam ediyor.

Batıcı yaşam tarzının Türkiye'deki en büyük temsilcisi ve kalesi olarak bilinen Koç Holding camiasında, CHP zihniyetinin "Şapka Kanunu"na dair trajikomik bir gerçek gün yüzüne çıktı.

Tarihçi-Yazar Mustafa Armağan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı çarpıcı paylaşımla, malum zihniyetin içine düştüğü samimiyetsizliği ve ideolojik iflası tek bir cümleyle gözler önüne serdi.

"Saygı duyan kalmamış!"

Milletin başına silah zoruyla, İstiklal Mahkemeleri eliyle geçirilen şapkanın günümüzdeki içler acısı halini özetleyen Armağan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Şapka devrimine Rahmi Koç'tan başka saygı duyan kalmamış Koç camiasında."

Yıllarca millete "çağdaşlaşma" masalıyla dayatılan, takmayanların cezalandırıldığı şapka zulmünün, bugün bizzat o devrimlerin arkasına sığınan holding çevrelerinde bile sadece Rahmi Koç’un kişisel aksesuar merakına ve nostalji malzemesine indirgenmiş olması, devrimin toplumda hiçbir karşılığının kalmadığının en açık kanıtı olarak yorumlandı.

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu tespit, Batıcı hegemonyanın sembollerinin artık kendi kalelerinde bile ciddiye alınmadığını ve tarihin çöplüğüne gömülmekten kurtulamadığını bir kez daha tescilledi.