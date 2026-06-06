Geçtiğimiz günlerde entübe edilmişti! Yoğun bakımdaki Kadir İnanır’dan flaş haber
Rahatsızlığının nüksetmesi üzerine hastaneye kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde entübe edilen oyuncu Kadir İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin son gelişme duyuruldu. Akciğer enfeksiyonu nedeniyle sıkı bir tedavi ve rehabilitasyon sürecinden geçen usta sanatçının, enfeksiyonunun kontrol altına alınmaya başlandığı ve doktorların genel gidişata dair olumlu değerlendirmeler yaptığı öğrenildi. Sosyal medyada yer alan asılsız "hayatını kaybetti" iddialarına sert tepki gösteren yakın çevresi ve ailesi, usta oyuncunun tedavisinin titizlikle sürdüğünü belirterek yalnızca resmi kaynaklardan yapılacak açıklamalara itibar edilmesi çağrısında bulundu.