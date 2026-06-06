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Finlandiya Cumhurbaşkanı, Avrupa için ezber bozan planı ilan etti: Bu, Türkiyesiz kesinlikle olmaz Geçtiğimiz günlerde entübe edilmişti! Yoğun bakımdaki Kadir İnanır’dan flaş haber Koca ilçe sular altında kaldı Gece yarısı sel baskını ile uyandılar Hiç kimse bunu beklemiyordu! Koç Holding parayı bastı, savunma devini sessiz sedasız satın aldı Emeklilerin beklediği maaş zammı belli oldu! Varlık barışında yeni dönem! Yurtdışındaki servete dönüş çağrısı Kılıçdaroğlu neşteri vuruyor! Karadeniz’de saldırıya uğrayan Türk teknesindeki yaralılara denizde müdahale Bilal Erdoğan'a destek yağıyor! Rusya'ya yasak var, İsrail'e niye yok?
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Geçtiğimiz günlerde entübe edilmişti! Yoğun bakımdaki Kadir İnanır’dan flaş haber
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Geçtiğimiz günlerde entübe edilmişti! Yoğun bakımdaki Kadir İnanır’dan flaş haber

Rahatsızlığının nüksetmesi üzerine hastaneye kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde entübe edilen oyuncu Kadir İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin son gelişme duyuruldu. Akciğer enfeksiyonu nedeniyle sıkı bir tedavi ve rehabilitasyon sürecinden geçen usta sanatçının, enfeksiyonunun kontrol altına alınmaya başlandığı ve doktorların genel gidişata dair olumlu değerlendirmeler yaptığı öğrenildi. Sosyal medyada yer alan asılsız "hayatını kaybetti" iddialarına sert tepki gösteren yakın çevresi ve ailesi, usta oyuncunun tedavisinin titizlikle sürdüğünü belirterek yalnızca resmi kaynaklardan yapılacak açıklamalara itibar edilmesi çağrısında bulundu.

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Foto - Geçtiğimiz günlerde entübe edilmişti! Yoğun bakımdaki Kadir İnanır’dan flaş haber

Türkiye'nin sinema tarihindeki en büyük efsanelerinden biri olan Kadir İnanır!ın sağlık durumuyla ilgili yeni bilgiler kamuoyuyla paylaşıldı. Yoğun bakımda tedavi gören İnanır'ın son durumu ne? Herkesi merakta bırakan bu haberin ardındaki tüm detaylar...

#2
Foto - Geçtiğimiz günlerde entübe edilmişti! Yoğun bakımdaki Kadir İnanır’dan flaş haber

Türkiye'nin en önemli sanatçıları arasında yer alan Kadir İnanır'la ilgili flaş haberler geldi. Hastalığının ardından yeniden yoğun bakım sürecine giren İnanır'ın son durumu paylaşıldı.

#3
Foto - Geçtiğimiz günlerde entübe edilmişti! Yoğun bakımdaki Kadir İnanır’dan flaş haber

Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncuları arasında yer alan Kadir İnanır'ın tedavi ve rehabilitasyon sürecinin doktor gözetiminde sürdüğü belirtilirken, yakın çevresinden yapılan açıklamalarda sağlık durumunda olumlu gelişmeler yaşandığı ifade edildi. Kadir İnanır'ın hayatını kaybettiğine dair resmi makamlar veya ailesi tarafından yapılmış herhangi bir açıklama bulunmuyor. Usta sanatçının yaşamını sürdürdüğü ve tedavi sürecinin devam ettiği belirtiliyor.

#4
Foto - Geçtiğimiz günlerde entübe edilmişti! Yoğun bakımdaki Kadir İnanır’dan flaş haber

Sosyal medyada zaman zaman ortaya çıkan asılsız paylaşımlar nedeniyle ailesi ve yakın çevresi, yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar edilmesi gerektiğini vurguluyor.

#5
Foto - Geçtiğimiz günlerde entübe edilmişti! Yoğun bakımdaki Kadir İnanır’dan flaş haber

Kadir İnanır'ın akciğer enfeksiyonu nedeniyle tedavi gördüğü süreçte sağlık durumunun yakından takip edildiği öğrenildi. Yakınları tarafından yapılan açıklamalarda enfeksiyonun kontrol altına alınmaya başlandığı ve doktorların sanatçının genel durumuna ilişkin olumlu değerlendirmelerde bulunduğu aktarıldı. Tedavi sürecinin devam ettiği belirtilirken, sanatçının rehabilitasyon çalışmalarının da sürdüğü ifade edildi.

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