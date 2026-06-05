İngiltere'ye çıkarma yaptı bile: Greenwood için 'baba' çözüm
Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi büyük oynayacak...
Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi büyük oynayacak...
Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi’nin kurmayları, dünyaca ünlü yıldız Mason Greenwood'u renklerine bağlamak için İngiltere’de çıkarma yaptı.
Fenerbahçe başkan adaylarından Hakan Safi’nin yönetim kurulu listesinde yer alan kurmayların, Marsilya'nın yıldızı Mason Greenwood’u renklerine bağlamak için İngiltere’de çok kritik bir zirve başlattığı iddia edildi.
Taraflar arasında transfer şartlarının, projenin ve kulübün gelecek vizyonunun masaya yatırıldığı kritik zirvede görüşmelerin son durumu bugün netleşecek. Greenwood’un sözleşme görüşmelerinde, transfer adımlarında ve kulüplerle yapılan resmi temaslarda birinci dereceden tek yetkili isminin oyuncunun babası Andrew Greenwood olduğu öğrenildi.
Greenwood’un Türkiye hakları ve kulüplerle kurulan köprü için ünlü menajer Cenk Melih Yazıcı gibi isimlerin devrede olduğu ve temaslarda aktif rol oynadığı gelen bilgiler arasında.
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