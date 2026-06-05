  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gören, “Neredeeen nereye” diyor! Ahlaksız programla ünlenen damat adayı maneviyata yöneldi Sağlık açısından risk! Sigara dumanı kaybolsa da risk bitmiyor... 'Biz masadayken alamazlar' diyorlardı: Ve kabul ettiler, Türkiye o savaş uçaklarını alıyor Sessizliğini bozdu! Beşiktaş'ta seçim beklentisi Taraftarları şaşkına çeviren gelişme bu olsa gerek! Yok böyle bir bonus! Bu nasıl bir sözleşme... Tüm dünyaya duyurdular: The Guardian'dan Barış Alper sürprizi Bedelli askerlik yapacaklar aman dikkat! Bu tarihi kaçıranlar daha fazla ödeyecek İngiltere'ye çıkarma yaptı bile: Greenwood için 'baba' çözüm Sanatseverlerin büyük ilgisini çekiyor: ‘Seçkiler’ sergisi ziyarete açıldı Yunan istihbaratının efsane isminden şok itiraf: Biz kendimizi kandırırken Türkiye bizi sıfırladı
Spor
5
Yeniakit Publisher
İngiltere'ye çıkarma yaptı bile: Greenwood için 'baba' çözüm
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İngiltere'ye çıkarma yaptı bile: Greenwood için 'baba' çözüm

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi büyük oynayacak...

#1
Foto - İngiltere'ye çıkarma yaptı bile: Greenwood için 'baba' çözüm

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi’nin kurmayları, dünyaca ünlü yıldız Mason Greenwood'u renklerine bağlamak için İngiltere’de çıkarma yaptı.

#2
Foto - İngiltere'ye çıkarma yaptı bile: Greenwood için 'baba' çözüm

Fenerbahçe başkan adaylarından Hakan Safi’nin yönetim kurulu listesinde yer alan kurmayların, Marsilya'nın yıldızı Mason Greenwood’u renklerine bağlamak için İngiltere’de çok kritik bir zirve başlattığı iddia edildi.

#3
Foto - İngiltere'ye çıkarma yaptı bile: Greenwood için 'baba' çözüm

Taraflar arasında transfer şartlarının, projenin ve kulübün gelecek vizyonunun masaya yatırıldığı kritik zirvede görüşmelerin son durumu bugün netleşecek. Greenwood’un sözleşme görüşmelerinde, transfer adımlarında ve kulüplerle yapılan resmi temaslarda birinci dereceden tek yetkili isminin oyuncunun babası Andrew Greenwood olduğu öğrenildi.

#4
Foto - İngiltere'ye çıkarma yaptı bile: Greenwood için 'baba' çözüm

Greenwood’un Türkiye hakları ve kulüplerle kurulan köprü için ünlü menajer Cenk Melih Yazıcı gibi isimlerin devrede olduğu ve temaslarda aktif rol oynadığı gelen bilgiler arasında.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yabancı şirketler at koşturuyor Ülkeyi talan ettiler
Avrupa

Yabancı şirketler at koşturuyor Ülkeyi talan ettiler

Almanya'da geliştirilen patentlerin yüzde 29'u yabancı şirketlerin kontrolüne geçti. Çin, son 20 yılda Almanya'da geliştirilen 11 bin 300'de..
İBB davasında görevli bazı jandarmalara soruşturma
Gündem

İBB davasında görevli bazı jandarmalara soruşturma

Silivri’de görülen ve yüzlerce sanığın yargılandığı "Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" davasında, dün yaşanan İmamoğlu'na doğum günü p..
Can Ataklı'dan muhalefete zehir zemberek sözler! "Erdoğan yüzde 100 haklı kardeşim!"
Gündem

Can Ataklı'dan muhalefete zehir zemberek sözler! "Erdoğan yüzde 100 haklı kardeşim!"

Can Ataklı, YouTube kanalında yayınladığı videoda CHP içinde yaşanan iç hesaplaşmaları ve muhalif medyadaki operasyonları hedef alarak adeta..
Özgür Özel’in imdadına Alman dostu yetişti
Gündem

Özgür Özel’in imdadına Alman dostu yetişti

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Alman Sosyal Demokrat Partisi (SPD) heyetiyle TBMM’de bir araya geldi.
Kur’an-ı Kerim’i şarkı yapan rezil Türkiye'yi ayağa kaldırdı! Konseri derhal iptal edin
Gündem

Kur’an-ı Kerim’i şarkı yapan rezil Türkiye'yi ayağa kaldırdı! Konseri derhal iptal edin

Kur’an-ı Kerim’in surelerini rezil bir şekilde şarkı haline getiren İran asıllı ABD vatandaşı Mohsen Namjoo isimli sözde sanatçının, 13 Hazi..
Nacar’dan Önder Sav’ı terletecek "FETÖ" sorusu!
Gündem

Nacar’dan Önder Sav’ı terletecek “FETÖ” sorusu!

Araştırmacı Yazar İsmail Nacar’dan, Özgür Özel’in yanında yer alan eski CHP yöneticisi Önder Sav’ı terletecek “FETÖ” sorusu geldi...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23