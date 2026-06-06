Yüreğin varsa dokunulmazlığını kaldırt!

Buğra Kardan İstanbul

Meclis’te 30’u aşkın fezlekesi olan Özel, Özkan Yalım ve Muhittin Böcek’in itiraflarına poşet poşet hatta valiz valiz para aldığı yansımasının ardından da dokunulmazlığının kaldırılması için bir girişimde bulunmadı.

RÜŞVET VE YOLSUZLUK

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı’nın belirlenme sürecinde rüşvet alındığı ve CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na şaibe karıştırıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 2 fezlekesi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilen Özel’in umursamaz tavırları tepki çekti. Toplumdan Özel’e “Meclis Başkanlığı’na dokunulmazlığının kaldırılması için dilekçe vermeye var mısın” çağrısı geldi. Aynı şekilde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da yetkisizlikten rüşvet dosyasını Ankara’ya göndermişti. Hukukçular da Özgür Özel’e düşenin dokunulmazlığı kötüye kullanmak değil, yargıda hesap vermek olduğunu vurguladılar. “Hodri meydan, Özel kendinden eminse Meclis Başkanlığı’na başvursun” dediler.

İSTİFA ETMELİ

Akit’e konuşan Avukat Sinan Pak, şunları söyledi: “Özgür Özel, Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır hakkında çok vahim iddialar var. Etik olan bunların dokunulmazlıkları kaldırılmadan milletvekilliğinden istifa etmektir. Rüşvet itiraflarını duyuyoruz. Görevden alınan belediye başkanlarının Özel’e çanta çanta ve bavul bavul giden paraları anlattığını görüyoruz. Kendisiyle ilgili iddialara, ithamlara cevap vermekle mükellef olduğu açıktır. Özel’in önünde mani bulunmamaktadır. Dokunulmazlığının kaldırılmasını talep ederek, savcıya ya da hakime giderek aklanması mümkündür. Özel’in dokunulmazlık kalkanının ardına kendisini bırakmasının hayrına olmadığını unutmaması gerekmektedir. Çünkü dosyalar ortada durdukça şüpheler artacaktır. Özel, her platformda cesur ve mert olduğunu belirtmektedir. Özgür Özel, belirttiği gibi biri ise mahkemenin yolunu tutmalı ve aklanarak siyasete dönmelidir. Yazık ki Özel, dokunulmazlığının kaldırılması için bir adım dahi atmadı. Ne bir dilekçe yazdı ne bir başvuruda bulundu.

İDDİALAR ÇOK CİDDİ

Yalım’ın, Böcek’in ‘Bizden usul ve hukuk dışı menfaat elde etti’ iddiasına tatmin edici yanıt vermedi. Dolayısıyla Özel, korkusuz ve yürekli ise siyasete mola verip hakkını mahkemede aramalıdır. Yani Özel’in yanında 100-110 milletvekili varmış. Özel, o 100-110 milletvekilinin oluruyla kendisi, Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Özgür Karabat, Turhan Taşkın Özer’in dokunulmazlığının kaldırılmasını ve yargılamaların başlaması talebinde bulunabilir. Meclis Başkanlığı ise daha aktif olabilir. Özel’e yazı gönderebilir. ‘Dokunulmazlığının kaldırılması için talepte bulun’ diyebilir. Özel, buna yanaşmadığı takdirde fezlekeleri öne alabilir. Fezlekeleri evvela Karma Komisyon’a akabinde Genel Kurul’a getirebilir.”