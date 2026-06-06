Kumar reklamları ocakları söndürüyor!

Yeşilay Batman Şubesi Başkanı Mehmet Orhan Edis, sanal kumarın özellikle gençler ve çocuklar arasında hızla yayıldığını belirterek bahis ve kumar reklamlarının yasaklanması çağrısında bulundu. Edis, yasa dışı ve çevrim içi kumar faaliyetleri nedeniyle bir yıl içinde yurt dışına yaklaşık 40 milyar dolar çıktığını öne sürdü.

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK MADDİ KAYIPLARINDAN BİRİ SANAL KUMAR"

Yeşilay Batman Şube Başkanı Mehmet Orhan Edis, son yıllarda özellikle sanal kumarın gençler ve çocuklar arasında hızla yayıldığını belirterek, kumar ve bahis sitelerinin reklamlarının acilen yasaklanması gerektiğini söyledi.

Edis "Son dönemlerde Türkiye'nin en büyük maddi kayıplarından biri maalesef kumar bağımlılığı ve özellikle de sanal kumardır. Eskiden insanlar kumar oynamak için fiziksel olarak bir araya gelirdi; ancak günümüzde internet aracılığıyla cep telefonları, bilgisayarlar ve tabletler üzerinden her an kumar oynanabiliyor. Sanal kumarın son dönemdeki artışı ekonomik açıdan da devasa zararlara yol açtı. Yeşilay'ın 2025 yılında yaptığı bilimsel bir çalışmaya göre, sadece 2024 yılında kayda geçen verilere bakıldığında yurt dışına giden kumar parasının yıllık 40 milyar dolar olduğu görülmektedir. Kayıt dışı rakamları ise henüz bilmiyoruz. Bu durum, hükümetin çok ciddi tedbirler alması gerektiğini açıkça ortaya koymaktadır" ifadelerini kullandı.

"KUMAR OYNAMA YAŞI 14'E KADAR DÜŞTÜ"

Kumar ve bahis alışkanlığının giderek daha genç yaş gruplarına yayıldığını vurgulayan Edis, durumun endişe verici boyutlara ulaştığını söyledi.

Edis "Yapılan tespitlere göre kumar oynama yaşı maalesef 14 ile 24 yaş arasına kadar düşmüş durumda. Daha da kötüsü, bu illet üniversite öğrencilerine, hatta çocuklara kadar bulaşmıştır. Futbol, basketbol ve farklı spor dalları üzerinden oynanan bahisler çeşitlenmektedir. Spor, bahis ve kumar için yoğun bir şekilde araç haline getirilmiş durumda. Özellikle bazı futbol takımlarının formalarında kumar ve bahis şirketlerinin reklamlarının yer alması oldukça dikkat çekici ve tehlikelidir. Bu tür reklamların bir an önce yasaklanması gerekir; çünkü bu görseller çocuklar için özendirici olmakta ve merak uyandırmaktadır."

"KUMAR VE BAHİS REKLAMLARI İVEDİLİKLE YASAKLANMALI"

Ailelere önemli uyarılarda bulunan Edis "Çocuklarınızla vakit geçirin ve onlarla iletişimde kalın. İnternette girdikleri sayfaları takip edin, mümkünse bu platformları beraber inceleyin. Kumarın ne kadar kötü bir alışkanlık olduğunu onlara sabırla anlatın. Okuldaki öğretmenler bu konuya değinse de asıl sorumluluk ebeveynlerdedir" diye konuştu.

Yeşilay'a başvuran danışanların yaşadığı mağduriyetlere de değinen Edis, şunları söyledi:

"Kumar öyle bir illettir ki para dayanmaz. Bu konuda bizden destek alan danışanlarımız arasında, kumar parası bulabilmek için evdeki eşyaları satmaya kalkanlar veya akrabalarından borç alıp batağa saplananlar oluyor. Maalesef aileler durumu fark ettiğinde iş işten geçmiş olabiliyor."

Toplumun geleceğini korumak için daha kararlı adımlar atılması gerektiğini vurgulayan Edis, "Kumar ve bahis sitelerinin her türlü reklamının ivedilikle yasaklanması, toplumsal sağlığımız ve geleceğimiz için hayati bir adımdır" ifadelerini kullandı.