Buca belediye başkanı tutuklandı

Kamu kaynaklarını kendi ceplerine aktardıkları gerekçesiyle adalete hesap veren CHP'li elitlerin bu operasyonla maskesi bir kez daha düşmüş oldu.

İşçiler Açken, O Metresiyle Maldivler'de ve Phuket'te Gününü Gün Ediyordu

Belediyedeki milyarlık yolsuzluk çarkı dönerken, Buca Belediyesi’nde çalışan ve aylardır alın terinin karşılığı olan maaşlarını alamayan gariban işçiler sokaklarda feryat edip eylem yapıyordu. İşçilerin çoluğunun çocuğunun rızkı gasp edilirken, tutuklanan CHP'li Belediye Başkanı Görkem Duman'ın, belediye bütçesinden milyonlarca lira akıtarak konser pasladığı şarkıcı metresini de yanına alarak Phuket adalarında lüks içinde balayı tadında tatil yaptığı ortaya çıkmıştı. İşçisine "para yok" diyen ama gayrimeşru ilişkilerine ve şahsi zevklerine gelince parayı su gibi harcayan bu kokuşmuş zihniyet, lüks otellerin havuz başından doğrudan cezaevinin soğuk hücrelerine postalandı.