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Gündem Buca belediye başkanı tutuklandı
Gündem

Buca belediye başkanı tutuklandı

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Buca belediye başkanı tutuklandı

İzmir'de CHP'li belediyelerdeki talan, rüşvet ve usulsüzlük sarmalına bir yenisi daha eklendi. Buca Belediyesi’ne yönelik yürütülen dev yolsuzluk soruşturması kapsamında, aralarında mevcut Belediye Başkanı Görkem Duman, eski Belediye Başkanı Erhan Kılıç ve eski CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya’nın da bulunduğu tam 42 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak demir parmaklıklar arkasına gönderildi.

Kamu kaynaklarını kendi ceplerine aktardıkları gerekçesiyle adalete hesap veren CHP'li elitlerin bu operasyonla maskesi bir kez daha düşmüş oldu.

İşçiler Açken, O Metresiyle Maldivler'de ve Phuket'te Gününü Gün Ediyordu

Belediyedeki milyarlık yolsuzluk çarkı dönerken, Buca Belediyesi’nde çalışan ve aylardır alın terinin karşılığı olan maaşlarını alamayan gariban işçiler sokaklarda feryat edip eylem yapıyordu. İşçilerin çoluğunun çocuğunun rızkı gasp edilirken, tutuklanan CHP'li Belediye Başkanı Görkem Duman'ın, belediye bütçesinden milyonlarca lira akıtarak konser pasladığı şarkıcı metresini de yanına alarak Phuket adalarında lüks içinde balayı tadında tatil yaptığı ortaya çıkmıştı. İşçisine "para yok" diyen ama gayrimeşru ilişkilerine ve şahsi zevklerine gelince parayı su gibi harcayan bu kokuşmuş zihniyet, lüks otellerin havuz başından doğrudan cezaevinin soğuk hücrelerine postalandı.

Buca Belediyesi ve iştiraklerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman tutuklandı. Soruşturmada eski Belediye Başkanı Erhan Kılıç ile eski CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya hakkında da tutuklama kararı verildi.
 
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Buca belediye başkanı tutuklandı

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