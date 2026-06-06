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Yerel HÜDA PAR Şırnak Gençlik Kollarından zehir tacirlerine karşı büyük hamle! Şırnak Kent Meydanı uyuşturucu kurbanı gençlerin sessiz çığlığıyla yankılandı!
Yerel

HÜDA PAR Şırnak Gençlik Kollarından zehir tacirlerine karşı büyük hamle! Şırnak Kent Meydanı uyuşturucu kurbanı gençlerin sessiz çığlığıyla yankılandı!

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
HÜDA PAR Şırnak Gençlik Kollarından zehir tacirlerine karşı büyük hamle! Şırnak Kent Meydanı uyuşturucu kurbanı gençlerin sessiz çığlığıyla yankılandı!

HÜDA PAR Şırnak Gençlik Kolları, toplumun geleceğini ve körpe gençleri hedef alan sinsi uyuşturucu belasına karşı dur demek amacıyla Şırnak Kent Meydanı'nda adeta hafızalara kazınacak muazzam bir farkındalık sergisine imza attı. "Bağımlı Olma, Hür Ol-Yarım Kalan Binlerce Hayatın Uyuşturucuya Karşı Sessiz Çığlığı" adı verilen bu anlamlı sergide, uyuşturucu illeti yüzünden hayattan koparılan ve toprağa verilen gencecik fidanları temsilen onlarca ayakkabı ve isim kartları meydanda yan yana dizildi. Vatandaşların adeta akın ettiği ve gözyaşlarını tutamadığı sergide, uyuşturucu şebekelerinin ve zehir tacirlerinin aileler üzerinde bıraktığı o korkunç ve yıkıcı tahribat tüm çıplaklığıyla gözler önüne serildi.

HÜDA PAR Şırnak Gençlik Kolları tarafından uyuşturucu bağımlılığına dikkat çekmek amacıyla Kent Meydanı'nda "Bağımlı Olma, Hür Ol-Yarım Kalan Binlerce Hayatın Uyuşturucuya Karşı Sessiz Çığlığı" adlı farkındalık sergisi açıldı.

Şırnak merkezde bulunan Kent Meydanında düzenlenen etkinlikte, uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle yaşamını yitiren gençleri temsilen ayakkabılar ve isim kartları sergilendi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği sergide, bağımlılığın bireyler ve aileler üzerinde bıraktığı yıkıcı etkiler anlatıldı. Şırnak Kent Meydanı bu kez bir siyasi etkinliğe değil, sessiz çığlıklara ev sahipliği yaptı. HÜDA PAR Şırnak Gençlik Kolları tarafından uyuşturucu kullanımının yol açtığı yıkıma dikkat çekmek amacıyla düzenlenen sergide, uyuşturucu nedeniyle hayatını kaybeden gençleri temsilen onlarca ayakkabı vatandaşların ziyaretine açıldı. Ayakkabıların üzerine yazılan hikayelerde ise gençlerin nasıl bağımlılığın pençesine düştüğü, umut dolu hayatların nasıl karanlığa sürüklendiği gözler önüne serildi. Sergi alanını gezen vatandaşlar duygu dolu anlar yaşarken, birçok kişi ayakkabıların önünde uzun süre durarak yazıları okudu.

Etkinlikte açıklamalarda bulunan HÜDA-PAR Şırnak Merkez İlçe Başkanı Ramazan Genç, uyuşturucunun artık sadece bireysel bir sorun olmaktan çıktığını, toplumun geleceğini tehdit eden büyük bir felakete dönüştüğünü söyledi. Genç, uyuşturucunun her geçen gün daha fazla genci hedef aldığını belirterek, "Bugün birçok anne evladının eve dönmesini bekliyor, birçok baba çaresizlik içinde çocuğunu kurtarmaya çalışıyor. Uyuşturucu sadece bir genci öldürmüyor; bir aileyi dağıtıyor, yuvaları yıkıyor, suç oranlarını artırıyor ve toplumun geleceğini karartıyor" dedi.

Yakın zamanda yaşanan acı olaylara da dikkat çeken Genç, "Uyuşturucu öyle bir noktaya geldi ki aileleri birbirine düşürüyor. Cinayetlere, şiddete, hırsızlığa ve toplumsal çöküşe zemin hazırlıyor. Son günlerde yaşanan trajik olaylar bunun en somut örnekleridir. Bu tehlikeyi görmezden gelme lüksümüz yoktur" ifadelerini kullandı.

Sergide yer alan her ayakkabının ardında yarım kalmış bir hikâye olduğunu vurgulayan Genç, "Burada gördüğünüz her ayakkabı, aramızdan koparılan bir gencin sessiz hatırasıdır. Her biri kaybedilen bir geleceği temsil ediyor. Bu ayakkabılar aslında bize şunu söylüyor; eğer bugün önlem alınmazsa yarın daha fazla ocağa ateş düşecek" diye konuştu.

Uyuşturucuyla mücadelede toplumun tüm kesimlerinin ortak hareket etmesi gerektiğini belirten Genç, eğitim kurumlarından ailelere, sivil toplum kuruluşlarından kamu kurumlarına kadar herkesin sorumluluk üstlenmesi gerektiğini ifade etti.

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