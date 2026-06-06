İsrail’de büyük panik! ROKETSAN’ın yeni süpersonik şaheseri kâbusları oldu: “Asıl büyük tehdit yolda”

Haberde, yeni füzenin ROKETSAN tarafından geliştirildiği ve saldırı dronlarında kullanılmak üzere tasarlandığının altı çizildi. İHA-230'un, 150 kilometreden fazla mesafedeki hedefleri vurabildiği ifade edilen haberde, yeni sistemin, hava savunma radarları, iletişim ağları, komuta ve kontrol merkezleri, hafif zırhlı araçlar ve kritik altyapı tesisleri de dahil olmak üzere çok çeşitli nitelikli hedefleri imha etmek üzere tasarlandığı dile getirildi. Füzenin ayrıca, "ateşle ve unut" yöntemiyle çalıştığı ve uydu destekli ataletsel navigasyon sistemi kullanarak elektronik savaş ve karıştırma ile dolu zorlu ortamlarda bile yüksek doğruluk seviyesine ulaşabileceği vurgulandı. Füzenin bırakıldıktan sonra önce kısa bir serbest düşüş gerçekleştirdiği ve katı yakıtlı motorunu ateşleyerek muazzam bir hızla hedefe doğru ilerlediğinin altı çizildi.