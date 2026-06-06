  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Milyonların gözü bu hesapta: En düşük emekli maaşı zammında yeni tablo netleşti Gizli bilgileri Ruslara satmıştı! Eski MİT'çi hapisten bakın kim kaçırmış! Balıkesir'de başladı, tüm Türkiye’yi bağlıyor! Cam balkon yaptıranlara 335 bin TL ceza ve yıkım kâbusu Anlattığı “Kürt kadın” fıkrası büyük tepki çekmişti! DEM Parti, Rahmi Koç’un aklını aldı: Hiç utanma yok Gemlik'te kahreden son! 24 saattir her yerde aranan 75 yaşındaki yaşlı adamdan acı haber geldi! Trump'tan sürpriz açıklama! 'Bölgeden çekileceğiz' Karı koca aynı hastalıktan aynı gün ameliyat oldu: Şimdi 20, 22, 25 yaşları seviyesine indi... Ticaret Bakanlığı’ndan dolandırıcılık uyarısı: ‘Sahte yetkili servis’ tuzağına düşmeyin
Dünya
5
Yeniakit Publisher
İsrail’de büyük panik! ROKETSAN’ın yeni süpersonik şaheseri kâbusları oldu: "Asıl büyük tehdit yolda"
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İsrail’de büyük panik! ROKETSAN’ın yeni süpersonik şaheseri kâbusları oldu: “Asıl büyük tehdit yolda”

Milli Savunma Bakanlığı tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine ilk kez girdiği açıklanan ROKETSAN üretimi İHA-230 Süpersonik Havadan Atılan Balistik Füze, Ortadoğu askeri dengelerini sarsarak İsrail medyasında geniş yankı uyandırdı. İsrail merkezli Maariv gazetesi, AKINCI ve KIZILELMA gibi gelişmiş İHA platformlarından atılan bu füzenin "ateşle ve unut" özelliği sayesinde elektronik harp ortamlarında bile 200 kilometre menzildeki kritik hedefleri muazzam bir hızla yok edebildiğini yazdı. Türk ordusu için devasa bir teknolojik sıçrama olarak nitelendirilen bu gelişmenin ardından gazete, ROKETSAN'ın şimdiden 500 kilometre menzilli daha ölümcül bir hava tabanlı balistik füze üzerinde çalışmaya başladığını belirterek tehlikenin büyüdüğünü iddia etti.

1
#1
Foto - İsrail’de büyük panik! ROKETSAN’ın yeni süpersonik şaheseri kâbusları oldu: "Asıl büyük tehdit yolda"

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterine giren yeni sistemlere ilişkin geçtiğimiz gülerde açıklamalarda bulundu. Aktürk, "Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda, ilk kez olmak üzere İHA-230 mühimmatı muayene ve kabul faaliyeti tamamlanarak envantere alınmıştır" dedi. ROKETSAN tarafından geliştirilen İHA-230'un, taarruzi insansız hava araçlarından kullanılmak üzere tasarlanmış havadan karaya süpersonik balistik füze olarak öne çıktığını bildiren İsrail merkezli Maariv gazetesi, füzenin bölge ülkeleri için özel anlamlar taşıdığını duyurdu.

#2
Foto - İsrail’de büyük panik! ROKETSAN’ın yeni süpersonik şaheseri kâbusları oldu: "Asıl büyük tehdit yolda"

Haberde, yeni füzenin ROKETSAN tarafından geliştirildiği ve saldırı dronlarında kullanılmak üzere tasarlandığının altı çizildi. İHA-230'un, 150 kilometreden fazla mesafedeki hedefleri vurabildiği ifade edilen haberde, yeni sistemin, hava savunma radarları, iletişim ağları, komuta ve kontrol merkezleri, hafif zırhlı araçlar ve kritik altyapı tesisleri de dahil olmak üzere çok çeşitli nitelikli hedefleri imha etmek üzere tasarlandığı dile getirildi. Füzenin ayrıca, "ateşle ve unut" yöntemiyle çalıştığı ve uydu destekli ataletsel navigasyon sistemi kullanarak elektronik savaş ve karıştırma ile dolu zorlu ortamlarda bile yüksek doğruluk seviyesine ulaşabileceği vurgulandı. Füzenin bırakıldıktan sonra önce kısa bir serbest düşüş gerçekleştirdiği ve katı yakıtlı motorunu ateşleyerek muazzam bir hızla hedefe doğru ilerlediğinin altı çizildi.

#3
Foto - İsrail’de büyük panik! ROKETSAN’ın yeni süpersonik şaheseri kâbusları oldu: "Asıl büyük tehdit yolda"

İHA-230 füzesinin toplam ağırlığının 225 kilogram olduğu, görevin niteliğine bağlı olarak farklı savaş başlıklarının da takılabilmesi imkanına sahip olduğu dile getirildi. Füzenin, AKINCI, AKSUNGUR ve KIZILELMA gibi bilinen gelişmiş platformlara entegre edileceği aktarıldı. Bu füzenin donatılmasının, Türk ordusunun düşman hatlarının derinliklerinde hassas vuruş kabiliyetine önemli ölçüde katkıda bulunacağı, ayrıca Türk ordusu için teknolojik bir sıçrama teşkil ettiği ifade edildi.

#4
Foto - İsrail’de büyük panik! ROKETSAN’ın yeni süpersonik şaheseri kâbusları oldu: "Asıl büyük tehdit yolda"

100 kilometreden fazla uzaklıktaki bir hedefe yönelik yapılan testlerde başarı sağlandığı, bunu takip eden denemelerde menzilin 200 kilometreye kadar ulaşabildiği vurgulandı. Şimdi ise tehdidin daha büyüdüğünün yolda olduğu, çünkü ROKETSAN'ın etkileyici bir şekilde 500 kilometrelik menzile sahip olması beklenen yeni nesil hava tabanlı balistik füzeyi geliştirmek için çalışmalara başladığı ifade edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Sapik soykirimci istilaci hirsiz irkcivterorist TOPLAMA TERORIST SAPIK KAVIM ISTEMIYORUZ

Ne bolgemuzde ne dunyamizda....
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Hasan Mezarcı'dan Reha Muhtar'ın vefatı sonrası şok açıklama! Acıyorum
Gündem

Hasan Mezarcı'dan Reha Muhtar'ın vefatı sonrası şok açıklama! Acıyorum

Medya dünyasının ünlü isimlerinden Reha Muhtar'ın vefatının ardından, kamuoyunda kendisinden bir açıklama beklenen eski milletvekili ve kend..
Yeni Mason Olan Adam Öldürüldü! Dili Koparılmış, Gözü Oyulmuş Halde Bulundu
Avrupa

Yeni Mason Olan Adam Öldürüldü! Dili Koparılmış, Gözü Oyulmuş Halde Bulundu

Fransa'nın Ardèche bölgesinde yaşanan korkunç olay ülkeyi sarstı. Yetkililer, kısa süre önce bir mason locasına katıldığı öne sürülen 42 yaş..
Özgür Özel’in imdadına Alman dostu yetişti
Gündem

Özgür Özel’in imdadına Alman dostu yetişti

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Alman Sosyal Demokrat Partisi (SPD) heyetiyle TBMM’de bir araya geldi.
Üçü de tutuklanacak! Bu Ankara’da herkesin bildiği gerçek Erdem Atay’dan bomba iddia
Gündem

Üçü de tutuklanacak! Bu Ankara’da herkesin bildiği gerçek Erdem Atay’dan bomba iddia

Gazeteci Erdem Atay, Ankara’da konuşulan önemli bir gelişmeyi kamuoyuna duyurdu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Milletvekili Ali Mahir Ba..
Günün en acı haberi Sivas'tan! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Gündem

Günün en acı haberi Sivas'tan! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Sivas’ta meydana gelen katliam gibi kazada 3 kişi yaşamını yitirirken, 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

CHP'de sular durulmuyor! CHP'li Berhan Şimşek'ten İmamoğlu'na dikkat çeken çağrı
Gündem

CHP'de sular durulmuyor! CHP'li Berhan Şimşek'ten İmamoğlu'na dikkat çeken çağrı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek, hakkında dava bulunan ve yargı süreci devam eden parti yöneticileri ile belediye başkanlarının CH..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23