İsrail’de büyük panik! ROKETSAN’ın yeni süpersonik şaheseri kâbusları oldu: “Asıl büyük tehdit yolda”
Milli Savunma Bakanlığı tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine ilk kez girdiği açıklanan ROKETSAN üretimi İHA-230 Süpersonik Havadan Atılan Balistik Füze, Ortadoğu askeri dengelerini sarsarak İsrail medyasında geniş yankı uyandırdı. İsrail merkezli Maariv gazetesi, AKINCI ve KIZILELMA gibi gelişmiş İHA platformlarından atılan bu füzenin "ateşle ve unut" özelliği sayesinde elektronik harp ortamlarında bile 200 kilometre menzildeki kritik hedefleri muazzam bir hızla yok edebildiğini yazdı. Türk ordusu için devasa bir teknolojik sıçrama olarak nitelendirilen bu gelişmenin ardından gazete, ROKETSAN'ın şimdiden 500 kilometre menzilli daha ölümcül bir hava tabanlı balistik füze üzerinde çalışmaya başladığını belirterek tehlikenin büyüdüğünü iddia etti.