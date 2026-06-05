Dr. Ali Haydar Fırat CHP İletişim Koordinatörü oldu

CHP Genel Sekreteri Rıfat Turuntay Nalbantoğlu imzasıyla yayınlanan görevlendirme yazısında şu ifadeler yer aldı: “Sayın Ali Haydar Fırat, Cumhuriyet Halk Partisi'nin medya, sosyal medya ve iletişim politikalarının etkin, koordineli ve kurumsal bir anlayışla yürütülmesi; Genel Merkez, Parti Örgütleri ve Yerel Yönetimler arasında düzenli, sağlıklı ve güçlü bir iletişim ağının oluşturulması amacıyla İletişim Koordinatörlüğü'nün kurulmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda, sahip olduğunuz bilgi, birikim ve deneyimleriniz doğrultusunda, Cumhuriyet Halk Partisi İletişim Koordinatörü olarak görevlendirilmiş bulunmaktasınız. Görevinizde başarılar dilerim” denildi.

“SAYIN GENEL BAŞKANIM KEMAL KILIÇDAROĞLU’NA TEŞEKKÜRLERİMİ SUNUYORUM”

Yeni görevine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Fırat; “Yeni görevlendirmem nedeniyle; başta Sayın Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu’na teşekkürlerimi sunuyorum. Hiçbir ayrım yapmadan bütün meslektaşlarımla iyi bir diyalog zemini kurmak için mücadele edeceğim. Partimin kurumsal iletişim süreçlerine katkı sunmak adına her türlü özveride bulunacağımın da bilinmesini isterim. Hayırlı olması dileğiyle…” diye yazdı.