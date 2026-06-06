T.C. MANİSA İCRA DAİRESİ
T.C. MANİSA İCRA DAİRESİ
Örnek No:55*
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/2099 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
TAŞINMAZIN
Özellikleri : Manisa İl, Yunusemre İlçe, HOROZKÖY Mahalle/Köy, 1925 Ada, 8 Parsel, 11 Nolu Bağımsız Bölüm
Adresi : Güzelyurt Mahallesi, 5726 Sokak, No:44, Zemin+1. Kat, No:11 Yunusemre/Manisa Yunusemre / MANİSA
Kıymeti : 23.000.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 06/07/2026 - 13:51
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Bitiş Tarih ve Saati : 13/07/2026 - 13:51
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 06/08/2026 - 13:51
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Bitiş Tarih ve Saati : 13/08/2026 - 13:51
04/06/2026
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilangovtr
Basın No: ILN02481487