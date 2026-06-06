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Gündem Güneydoğu bölgemiz tehlikede mi? İsrail, Türkiye'nin dibine gizli üsler yerleştirdi!
Gündem

Güneydoğu bölgemiz tehlikede mi? İsrail, Türkiye'nin dibine gizli üsler yerleştirdi!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Güneydoğu bölgemiz tehlikede mi? İsrail, Türkiye'nin dibine gizli üsler yerleştirdi!

Terörist çocuk katili İsrail’in, Irak topraklarını bir sıçrama tahtası olarak kullanarak İran’a yönelik gizli askeri operasyonlar yürüttüğü ve Türkiye'yi izlediği ortaya çıktı.

Terörist çocuk katili İsrail’in, Irak topraklarını bir sıçrama tahtası olarak kullanarak İran’a yönelik gizli askeri operasyonlar yürüttüğü ve Türkiye'yi izlediği ortaya çıktı.

ABD basınına sızan istihbarat raporları, Irak’ın batısındaki çöl bölgesinde terörist İsrail’e ait iki gizli askeri tesisin varlığını doğruluyor.

 

Gizliliği ifşa eden şahidin susturulması

Gizli üslerin varlığı, bölgedeki olağan dışı helikopter hareketliliğini fark eden Iraklı bir çobanın durumu yerel yetkililere bildirmesiyle anlaşıldı. Wall Street Journal tarafından paylaşılan bilgilere göre, terörist İsrail güçleri üssün ifşa olmasını engellemek amacıyla bu çobanı öldürdü. Nukhaib çölünde kurulan geçici ileri lojistik merkez; terörist İsrail özel kuvvetleri, helikopter unsurları ve arama-kurtarma ekipleri için hava desteği, sağlık hizmetleri ve yakıt ikmali amacıyla kullanılıyor.

Responsible Statecraft tarafından yayınlanan analiz, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM) bu gizli üslerin inşa sürecinden itibaren her aşamadan haberdar olduğunu gösteriyor. Reuters’a konuşan ABD’li yetkililer de bu üslerin varlığını açıkça kabul etti. Bağdat’taki birçok bakanlık ve güvenlik teşkilatı ise topraklardaki bu işgal yapılanmasını sonradan öğrendi.

 

Bölgesel işgal haritası

Terörist İsrail'in gizli askeri ağları, Irak sınırlarını aşarak geniş bir coğrafyayı kapsıyor. Nukhaib çölündeki üs İran operasyonları için lojistik ve yakıt ikmali sağlarken, terörist İsrail uzun yıllardır Irak Kürt Bölgesel Yönetimi çevresinde istihbarat faaliyetleri yürütüyor. Aynı zamanda Suriye'nin güneyinde Dürzi nüfusun yaşadığı bölgelere askeri destek veren İsrail, Kızıldeniz hattındaki Eritre-Dahlak Adaları çevresinde de askeri dinleme tesisleri barındırıyor. Körfez ülkeleri, terörist İsrail’in kendi bilgileri dışında gizli askeri faaliyetler yürütme ihtimali sebebiyle büyük bir tedirginlik yaşıyor.

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Yorumlar

Mustafa

İran ABD savaşırken siyonizm istediğini aldı kuzeye ve doğuya doğru açılıyor,

amerika israil pkk pjak <<ırak ve iran

amerika ve israil kendi ajanları olan pkk pjakcı 5000 yakın kişiyi iraana soktu zaten ama ??? 350 tanesi iran tarafından yakalanıp idam edildi <<barzani talabani pkk pjak amerika israil zaten süleymaniyede toplandılar irandaki bölgeye özgürlük için <<
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