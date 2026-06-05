Yapay zeka şirketi Anthropic'ten endişelendiren itiraf

Teknik eğilimlerin yapay zeka sistemlerinin gelecek yıllarda çok daha kabiliyetli hale geleceğini gösterdiği belirtilen yazıda, kendi kendini inşa edebilen yapay zekanın bilim, sağlık ve daha birçok alanda muazzam faydalar sağlayabileceği ancak "özyinelemeli kendini geliştirmenin" insanların yapay zeka sistemleri üzerindeki kontrolünü kaybetme riskini de artırabileceğine dikkati çekildi. Yazıda, "Sistemler kendi haleflerini tamamen inşa edebilecek kapasiteye sahipse, onları güvence altına alma, izleme ve davranışlarını şekillendirme yöntemlerimiz çok daha önemli hale gelir." değerlendirmesinde bulunuldu.