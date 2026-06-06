Küresel sağlıkta Ebola alarmı! ABD duyurdu: Tarihin en ölümcül seviyesine ulaşabilir
Dünya genelinde jeopolitik krizler ve bölgesel çatışmalar tırmanmaya devam ederken, küresel sağlık güvenliği de Orta Afrika'dan gelen ölümcül bir tehditle sarsılıyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), bölgede hızla yayılan Ebola salgınına karşı dünyayı uyardı. Bilgisayar tabanlı modelleme analizlerini paylaşan CDC, gerekli adımlar ivedilikle atılmazsa salgının 11 binden fazla insanın öldüğü tarihi felaket seviyesini yakalayabileceğini duyurdu.