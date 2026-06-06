Küresel sağlıkta Ebola alarmı! ABD duyurdu: Tarihin en ölümcül seviyesine ulaşabilir

TEDAVİ VE AŞISI OLMAYAN YENİ BİR TÜR Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, şu ana kadar bölgede yaklaşık 400 kesinleşmiş vaka ve 63 ölüm bildirdi. Ancak uzmanlar, teşhis konulamayan veya resmi kayıtlara geçmeyen çok sayıda gizli vaka bulunduğuna dikkat çekiyor. Vücut sıvıları yoluyla bulaşan bu ölümcül virüsün mevcut dalgasına, "Bundibugyo" adı verilen özel bir tür neden oluyor. Bu türü daha tehlikeli kılan en önemli unsur ise halihazırda onaylanmış spesifik bir tedavisinin veya aşısının bulunmaması. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de durumun ciddiyeti nedeniyle geçtiğimiz mayıs ayında küresel sağlık acil durumu ilan etmişti.