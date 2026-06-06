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Dünya ABD üslerinde alarm! İran vuruyor
Dünya

ABD üslerinde alarm! İran vuruyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
ABD üslerinde alarm! İran vuruyor

İran Devrim Muhafızları Ordusu 'ABD ordusunun Sirik ve Keşm Adası'na yönelik saldırısı sonrası, düşmanın bölgedeki üsleri füzelerle hedef alındı.' açıklaması yaptı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu 'ABD ordusunun Sirik ve Keşm Adası'na yönelik saldırısı sonrası, düşmanın bölgedeki üsleri füzelerle hedef alındı.' açıklaması yaptı.

Hürmüz Boğazı çevresinde ABD ve İran arasındaki askeri gerilim yeni bir boyuta taşındı. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), bölgeye yönelik tehdit oluşturan dört İran İHA'sını düşürdüğünü ve İran'ın güneyindeki kıyı gözetleme radar tesislerini vurduğunu açıkladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu ise bu saldırılara misilleme olarak, bölgedeki bazı ABD askeri noktalarının füze ve İHA'larla hedef alındığını duyurdu. Taraflar "meşru müdafaa" vurgusu yaparak birbirlerini suçlarken, küresel enerji sevkiyatı için kritik öneme sahip olan boğazdaki risk seviyesi en üst düzeye çıktı.

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