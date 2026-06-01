İran'ın resti piyasaları sert vurdu: Altın çakıldı, petrol fırladı

İran'ın resti piyasaları sert vurdu: Altın çakıldı, petrol fırladı

İran’ın terör devleti İsrail'in Gazze ve Lübnan'a saldırılarının devam etmesini gerekçe göstererek ABD ile yürütülen barış görüşmelerini askıya aldığını duyurması küresel piyasalarda deprem etkisine neden oldu. Karar sonrası altın çakılırken, petrol fiyatları fırladı.

Ortadoğu’da diplomatik çözüm umutlarının yerini belirsizliğe bırakmasıyla piyasalar satış baskısı altına girdi. Tahran yönetiminin barış müzakerelerini durdurma kararı, zaten zayıf seyreden emtia piyasalarında taşları yerinden oynattı.

Güvenli liman olarak görülen altın, görüşmelerin kesilmesiyle birlikte yatırımcıların nakde dönme eğilimi göstermesi sonucu adeta eridi.     

Saat 18:20 itibarıyla piyasalardaki tablo şöyle şekillendi:

Ons altın: Yüzde 1,63 düşüşle 4.465 dolara geriledi

Gram altın: Yüzde %1,66 kayıpla 6.577 TL seviyesine indi

Çeyrek altın: 10.839 TL’den, Cumhuriyet Altını ise 44.000 TL’den alıcı buldu.

PETROL 100 DOLARA YAKLAŞTI

Siyasi gerilimin en sıcak hissedildiği enerji kanadında ise fiyatlar yukarı yönlü ivme kazandı. Petrolün varil fiyatı, arz endişelerinin artmasıyla 95 dolara yükseldi. 

Dünya petrol ticaretinin kalbi sayılan ve küresel sevkiyatın yüzde 20’sinin geçtiği Hürmüz Boğazı'nın savaşın başından bu yana kapalı olması, krizin boyutunu artırıyor.

 Boğazın kapalı kalması sadece petrol fiyatlarını değil, küresel nakliye maliyetlerini de kontrolsüz bir şekilde yukarı çekiyor.

 

