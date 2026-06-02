Manisa'daki fabrikayı bir türlü kurmayan BYD Türkiye kararını duyurdu
Manisa'daki fabrika kurma süreci yılan hikayesine dönen Çinli otomobil devi BYD tarafından "Türkiye'den çekiliyor musunuz?" sorusuna verildi.
Manisa'daki fabrika kurma süreci yılan hikayesine dönen Çinli otomobil devi BYD tarafından "Türkiye'den çekiliyor musunuz?" sorusuna verildi.
Log'da yer alan habere göre, BYD Türkiye, 1 Haziran itibarıyla resmi fiyat listesini güncelledi. Güncel fiyat listesindeki en ucuz araç, 4 milyon 77 bin TL’lik satış fiyatıyla SEAL 390 kW AWD oldu. SEALION 7 390kW AWD için 4 milyon 190 bin TL, HAN 380 kW AWD için 4 milyon 873 bin TL, TANG 380 kW AWD içinse 5 milyon 418 bin TL satış fiyatı listeleniyor.
Şirket son dönemde listelenen araç sayısının oldukça azalması üzerine sosyal medya üzerinden endişelerini dile getiren bir müşterisine, “BYD Türkiye olarak operasyonlarımızın durması ya da markamızın Türkiye pazarından çekilmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Faaliyetlerimiz planlandığı şekilde devam etmektedir.” açıklamasıyla cevap verdi.
Şirketin “BYD modellerini neden satıştan çekiyorsunuz?” sorusuna verdiği cevap ise, “İlgili modeller mevcut durumda satılabilir stok bulunmaması sebebiyle geçici olarak fiyat listesinden kaldırılmıştır.
İlgili modellerin yeniden stoklara girmesiyle birlikte, güncel koşullar doğrultusunda fiyat listesine tekrar dahil edilecektir.” olmuştu. Şirket mayıs ayı güncellemesi kapsamında Atto 2, Dolphin ve Seal U EV’den sonra Atto 3 modelini de resmi fiyat listesinden kaldırdı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23