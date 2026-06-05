TikTok'ta rezaletin böylesi görülmedi! Canlı yayında dini nikah kıyarak kutsal değerleri ayaklar altına aldılar!

Müslümanların kutsal saydığı ve belli bir edep, adab içinde gerçekleştirilmesi gereken dini nikah müessesesini, üç kuruşluk hediye ve beğeni uğruna ekran malzemesi yapan çiftin bu fütursuzluğu "Bu da oldu, dini de ranta alet ettiler!" dedirtti.

Ekran Karşısında Kutsal Değerlerle Alay Ettiler

Canlı yayını izleyen binlerce kişinin şaşkın bakışları arasında gerçekleşen bu sözde nikah töreninde, dini nikah adeta bir şov malzemesine dönüştürüldü.

Takipçilerden gelen dijital hediyelerin havada uçuştuğu yayında, evliliğin kutsallığı ve dini vecibeler reyting mezesi yapıldı. İslamiyet'in en hassas çizgilerini sosyal medyanın lağım çukuruna meze eden çift, izleyicilerden gelen tepkilere de kulak tıkayarak yayına devam etti.

Vatandaşlar İsyan Etti: "Diyanet Bu Rezalete Dur Demeli"

Sosyal medyada kısa sürede infiale neden olan bu görüntülere namuslu vatandaşlar ve dindar kesim sert tepki gösterdi.

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