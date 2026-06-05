Özgür Özel’in yeni partisinin adı bile belli!

CHP’de mahkeme kararları ve YSK'nın "mutlak butlan" gerekçesiyle tırmanan liderlik krizinde, partinin olası hukuki riskler nedeniyle seçime sokulmama ya da kapatılma ihtimaline karşı gizli bir "B Planı" yürüttüğü iddia edildi.

Özgür Özel liderliğindeki ekibin, her türlü senaryoya karşı sessiz sedasız yeni bir parti hazırlığı yaptığı ve bu partinin adının dar bir çevrede "İstiklal Partisi" olarak telaffuz edildiği kulislere sızdı.

CHP'de bir yandan Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel ekipleri arasında sorunların çözümü için diyalog komisyonları kurulup Engin Altay, Gürsel Erol ve Ali Öztunç gibi isimler üzerinden temaslar sürdürülse de perde arkasında büyük bir hukuki yarış yaşanıyor.

"BİZİ PARTİMİZDEN UZAKLAŞTIRMAK İSTİYORLAR AMA AYRILMAYACAĞIZ"

Özgür Özel'in önceliği, 900 delegenin imzasını Kılıçdaroğlu'na teslim ederek partiyi 15 gün içinde kurultaya çağırmak. Ancak 26 Temmuz'a kadar kurultay yapılmaması halinde CHP'nin seçime girememe tehlikesi bulunuyor. Özel’in "Bizi partimizden uzaklaştırmak istiyorlar ama ayrılmayacağız" çıkışının arkasında, Sözcü Gazetesi yazarı Saygı Öztürk'ün aktardığına göre çift partili dev bir hazırlık yatıyor.

KAPTAN KÖŞKÜNDE ENSAR AYTEKİN VAR: "İSTİKLAL PARTİSİ" MASADA

Savcılık iddianamesinde yer alan "CHP'nin kapatılabileceği ve seçime katılımının engellenebileceği" riskine karşı yürütülen sessiz çalışmanın detayları şu şekilde kulislere yansıdı:

Yeni parti kurma ve teşkilatlanma altyapısını, Özgür Özel döneminde Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı yapan Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin yürütüyor. Aytekin'in bu hazırlıklara mahkemenin "butlan" kararından önce başladığı belirtiliyor.

Özgür Özel, yeni parti ve yedek plan çalışmalarında 21 Mart 2025'ten bu yana cezaevinde tutulan Ekrem İmamoğlu ile de sürekli görüş alışverişinde bulunuyor.

Bu partinin kuruluşu geçmişteki İYİ Parti, DEVA veya Gelecek Partisi örneklerinden çok farklı olacak. Çünkü parti kurulduğu gün 110 milletvekiliyle doğrudan TBMM'de "Ana Muhalefet" konumuna yükselecek; ayrıca mevcut 420 CHP'li belediye başkanından yaklaşık 370'inin de doğrudan Özgür Özel'in yanında yer alacağı iddia ediliyor.