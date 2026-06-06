  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Resmi İlanlar T.C. ELBİSTAN 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Resmi İlanlar

T.C. ELBİSTAN 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

T.C. ELBİSTAN 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

2026/4 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda detayları yazılı araç esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden satışa çıkarılmıştır. 04/06/2026

Taşınmazın

Özellikleri : Kahramanmaraş İl, Elbistan İlçe, Karaelbistan/Fatih Mahallesi, 252 Ada, 16 Parsel

 

Yüzölçümü : 605,19 m2 -- Kıymeti : 5.376.872,50 TL -- KDV Oranı : %20

1.Artırma Başlangıç ve Bitiş Tarih ve Saati : 23/06/2026 - 11:24 -- 30/06/2026 - 11:24
2.Artırma Başlangıç ve Bitiş Tarih ve Saati : 21/07/2026 - 11:24 -- 28/07/2026 - 11:24

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

04/06/2026

#ilangovtr

Basın No: ILN02481837