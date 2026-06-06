T.C. ELBİSTAN 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
T.C. ELBİSTAN 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Örnek No:55*
2026/4 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Aşağıda detayları yazılı araç esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden satışa çıkarılmıştır. 04/06/2026
Taşınmazın
Özellikleri : Kahramanmaraş İl, Elbistan İlçe, Karaelbistan/Fatih Mahallesi, 252 Ada, 16 Parsel
Yüzölçümü : 605,19 m2 -- Kıymeti : 5.376.872,50 TL -- KDV Oranı : %20
|1.Artırma
|Başlangıç ve Bitiş Tarih ve Saati : 23/06/2026 - 11:24 -- 30/06/2026 - 11:24
|2.Artırma
|Başlangıç ve Bitiş Tarih ve Saati : 21/07/2026 - 11:24 -- 28/07/2026 - 11:24
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
04/06/2026
#ilangovtr
Basın No: ILN02481837