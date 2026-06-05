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Dünya
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Dünyanın en pahalı evi gündem oldu! Tam 600 hizmetçi çalışıyor!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Dünyanın en pahalı evi gündem oldu! Tam 600 hizmetçi çalışıyor!

Hindistan'ın en zengin kişisi ünvanını taşıyan milyarder Mukesh Ambani'ye ait olan 27 katlı Antilia, 4.51 milyar dolarlık (yaklaşık 162 milyar TL) değeriyle dünyanın en pahalı evi.

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Foto - Dünyanın en pahalı evi gündem oldu! Tam 600 hizmetçi çalışıyor!

Hindistan'ın en zengin petrol milyarderi Mukesh Ambani'ye ait olan bu devasa gökdelen, sıradışı olmasıyla da sosyal medyada dikkatleri üzerine çekiyor.

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Foto - Dünyanın en pahalı evi gündem oldu! Tam 600 hizmetçi çalışıyor!

TAM TAMINA 27 KATLI DEVASA GÖKDELEN EV Asya'nın en zengin iş adamı Ambani'nin evi ise 130 metre yükseklikte tam 27 katlı müstakil bir rezidans.

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Foto - Dünyanın en pahalı evi gündem oldu! Tam 600 hizmetçi çalışıyor!

50 KİŞİLİK DEV SİNEMA SALONU VAR 400 bin metrekarelik alana yayılan yapı; bir tapınak, 50 kişilik sinema salonu, spa, yüzme havuzu ve dokuz yüksek hızlı asansör gibi lüks detaylara sahip.

#4
Foto - Dünyanın en pahalı evi gündem oldu! Tam 600 hizmetçi çalışıyor!

KAR ODASI BİLE VAR

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Foto - Dünyanın en pahalı evi gündem oldu! Tam 600 hizmetçi çalışıyor!

Antilia'nın en dikkat çekici özelliği kar odası. Mumbai'de sıcaklık bilindiği kadarıyla 7.4°C'nin altına hiç düşmemiş olmasına rağmen, bu özel odada duvarlardan yapay kar yağdırılıyor.

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Foto - Dünyanın en pahalı evi gündem oldu! Tam 600 hizmetçi çalışıyor!

Sıcak ve nemli iklimde serinlemek isteyen Ambani ailesi için inşa edilen bu alan, malikanenin en ilginç bölümlerinden biri.

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Foto - Dünyanın en pahalı evi gündem oldu! Tam 600 hizmetçi çalışıyor!

ÜÇ HELİKOPTER PİSTİ VE 168 ARAÇLIK GARAJ

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Foto - Dünyanın en pahalı evi gündem oldu! Tam 600 hizmetçi çalışıyor!

168 ARAÇLIK GARAJA SAHİP Lüks otomobillerden oluşan devasa bir koleksiyona sahip olan Ambani; Mercedes Benz Maybach Ferrari, Bentley, Tesla, Rolls Royce gibi markalardan oluşan 168 araçlık bir garaja sahip.

#9
Foto - Dünyanın en pahalı evi gündem oldu! Tam 600 hizmetçi çalışıyor!

3 HELİKOPTER PİSTİ BULUNUYOR Binanın altı katı tamamen otopark olarak tasarlanmış durumda. Ayrıca üç helikopter pisti bulunuyor.

#10
Foto - Dünyanın en pahalı evi gündem oldu! Tam 600 hizmetçi çalışıyor!

Babil'in Asma Bahçeleri'nden ilham alan çok katlı bahçeleri bulunuyor.

#11
Foto - Dünyanın en pahalı evi gündem oldu! Tam 600 hizmetçi çalışıyor!

Bina adeta kendi küçük ekosistemiyle çalışan mini bir şehir gibi.

#12
Foto - Dünyanın en pahalı evi gündem oldu! Tam 600 hizmetçi çalışıyor!

Yaklaşık 600 tam zamanlı personel görev yapıyor.

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Foto - Dünyanın en pahalı evi gündem oldu! Tam 600 hizmetçi çalışıyor!

Bu kocaman evde ise Mukesh Ambani, eşi ve 3 çocuğu yaşıyor./ kaynak: haber7

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