Odatv'nin kirli manşetine hodri meydan! Çıkıp araştıralım mı? Pavyon işletenlere, meyhane işletenlere soralım mı? Kemalist misiniz?

Samsun halkının iradesini meclis kürsüsünde hakkıyla temsil eden Rümeysa Eker'in sözlerini cımbızlayarak algı operasyonuna girişen Odatv, sert kayaya çarptı. Muhafazakar siyasetçileri hedef göstermeyi ve manevi değerlere saldırmayı kendilerine vazife edinen bu kirli odak, meclisteki kararlı duruş karşısında ne yapacağını şaşırarak her zamanki gibi karalama kampanyasına sarıldı.

Samsun'un Terme ilçesinde AK Parti Meclis Üyesi Rümeysa Eker, yaptığı ahlaki yozlaşmaya ve toplum yapısını sarsan işletmelere karşı sosyal medya hesabından açıkça tepki gösterdi.

Toplumun ahlaki değerlerini koruma gayesiyle paylaşımda bulunan Eker, bu tarz gayrimeşru yerleri işletenlerin arkasına sığındığı maskeleri deşifre etmek amacıyla "Sex shop işleten pezevenkler Kemalisttir" ifadelerini kullandı. Bu sözlerle, kirli işler yapanların kendilerini "Kemalist" kimliği altında kamufle etmeye çalışmalarına dikkat çekti.

Milli ve manevi hassasiyetleri gözeten bu net duruş, laikçi ve fondaş medyanın temsilcisi Odatv'yi anında rahatsız etti. Meclis üyesinin hakikatleri haykıran ve maskeleri düşüren bu sözlerini "skandal" olarak nitelendiren kirli odak, olayı çarpıtarak muhafazakar siyasetçilere yönelik topyekun bir karalama ve itibarsızlaştırma kampanyasına dönüştürmek istedi.

Maskeleri Düşürecek O Sorular Yüzlerine Vuruldu

Hakkında yürütülen organize linç girişimine karşı geri adım atmayan ve adeta meydan okuyan bu dik duruş, laikçi azınlığın fonlandığı mecraları dilsiz bıraktı. Kemalist maskesinin arkasına saklanarak her türlü gayrimeşru alana alan açmaya çalışan zihniyete karşı şu çarpıcı sorular yöneltildi: "Odatv’ye hodri meydan. Çıkıp araştıralım mı... Pavyon işletenlere, meyhane işletenlere soralım mı, Kemalist misiniz?"