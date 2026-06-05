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Cesedin başında polisi beklemişti! Oğlunu öldüren emekli polisin ifadesi ortaya çıktı
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Cesedin başında polisi beklemişti! Oğlunu öldüren emekli polisin ifadesi ortaya çıktı

Adana'da uyuşturucu bağımlısı oğlunu kendisine bıçakla saldırınca öldüren emekli polis Faruk Kayhan’ın ifadesi ortaya çıktı.

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#1
Foto - Cesedin başında polisi beklemişti! Oğlunu öldüren emekli polisin ifadesi ortaya çıktı

Adana'nın Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi Elif Su Uludağ Caddesi'nde 3 Haziran Çarşamba günü kan donduran bir olay yaşandı. İddiaya göre, uyuşturucu bağımlısı Ahmet Kaan Kayhan (23), emekli polis babası Faruk Kayhan'dan (52) para istedi. Baba Faruk Kayhan'ın para vermeyi reddetmesi üzerine Ahmet Kaan Kayhan, yanında bulunan bıçakla babasına saldırdı.

#2
Foto - Cesedin başında polisi beklemişti! Oğlunu öldüren emekli polisin ifadesi ortaya çıktı

Bunun üzerine Faruk Kayhan, tabancasıyla oğluna ateş açtı. Şarjöründeki mermiler bitene kadar ateş ettiği öne sürülen Faruk Kayhan'ın silahından çıkan kurşunlarla Ahmet Kaan Kayhan çeşitli yerlerinden vurularak yere yığıldı.

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Foto - Cesedin başında polisi beklemişti! Oğlunu öldüren emekli polisin ifadesi ortaya çıktı

Olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Faruk Kayhan, durumu polise bildirdi. Olay anı ise anbean cep telefonuyla görüntülendi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, Ahmet Kaan Kayhan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri gelene kadar oğlunun başında bekleyen baba Kayhan gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüpheli, işlemlerinin yapılması için Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

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Foto - Cesedin başında polisi beklemişti! Oğlunu öldüren emekli polisin ifadesi ortaya çıktı

Öte yandan, hayatını kaybeden Ahmet Kaan Kayhan'ın orman işçisi olduğu öğrenildi. Ahmet Kaan Kayhan'ın, geçen yıl 8 Ağustos'ta Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale çalışmaları sırasında kaybolduğu ortaya çıktı. Yangın bölgesinde kaybolan genç işçi için başlatılan arama çalışmalarında ekipler seferber olmuş, yaklaşık 10 saat süren çalışmaların ardından Ahmet Kaan Kayhan sağ olarak bulunarak hastaneye kaldırılmıştı. Cenaze namazının ardından Kayhan'ın cenazesi, Kozan Asri Mezarlığı'na defnedildi.

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Foto - Cesedin başında polisi beklemişti! Oğlunu öldüren emekli polisin ifadesi ortaya çıktı

Emniyetteki sorgusunda Faruk Kayhan, "Oğlumu uyuşturucu batağından kurtaramadım. Kumar borcu da var. Para istedi, vermeyince tartıştık. Bir anlık sinirle anında gözüm karardı. Engellemeye çalıştım ancak saldırmaya devam edince vurmak zorunda kaldım. Çok pişmanım, keşke böyle olmasaydı" dediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Faruk Kayhan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Yorumlar

CUMHURBAŞKANİM YETER

Allah'ım ne büyük bir acı ne büyük bir imtihan sayın cumhurbaşkanım artık yeter bunların kökünü kurutun

Vatandaş

Rabbim,bizleri,evlatlarımızla,eşimizle,fakirlikle,kibirlilikle,imtihan etmesin.Amin
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