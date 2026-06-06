Rahmi Koç fıkra adı altında bir rezalete imza atarak, Kürt kadın kardeşlerimizi rencide etti

İzmir’de seçkin davetlilerin de katılım gösterdiği bir hastane açılışında çevredekilerle ayaküstü konuşan Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, ağzındaki baklayı çıkararak fıkra adı altında Doğu insanını ve Kürt kadın kardeşlerimizi alenen aşağılayan bir rezalete imza attı.

Bulunduğu ortamda sözde nükte yaptığını sanarak etrafındakilere hitap eden Koç, “Doktor Kürt kadının derdini dinlemiş. ‘Hanımefendi, perdenin arkasına geçin, soyunun’ deyince kadın, ‘Doktor Bey, önce sen soyun’ demiş” şeklindeki ırkçı ve ahlaksız ifadeleri fütursuzca sarf etti.

Bölge insanının saf temizliğini, namus ve iffet anlayışını kendi köhne zihniyetiyle cehalet malzemesi yapmaya yeltenen bu burjuvazi artığı, kamuoyunda infiale ve çok büyük bir nefret dalgasına yol açtı.