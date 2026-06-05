Süresiz nafaka tarih oluyor! İşte merak edilen soruların yanıtı!

YENİ SİSTEM NASIL OLABİLİR? Bu sorunun cevabı için gözler TBMM'ye çevrildi. Anayasa Mahkemesi yeni bir model belirlemedi. Sadece mevcut sistemde yer alan süresizlik unsurunu iptal etti. Bundan sonraki süreçte Meclis'in yeni bir düzenleme hazırlaması gerekiyor. Hukuk çevrelerinde konuşulan seçenekler arasında nafaka süresinin evlilik süresine göre belirlenmesi, hakime daha geniş takdir yetkisi verilmesi veya belirli istisnai durumlarda uzun süreli nafaka uygulamasının sürdürülmesi bulunuyor./ kaynak: haber7