KAP'a bildirildi: Sabancı Holding'e 553 milyon dolar
Geçtiğimiz günlerde Çimsa'nın tam kontrolünü eline alan Sabancı Holding kritik proje için gerekli olan 553 milyon dolar finansmanı buldu.
Sabancı Holding'ten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre sermayesinin tamamı holdinge ait olan Sabancı İklim Teknolojileri A.Ş.'nin 0 oranında pay sahibi olduğu Sabancı Renewables Inc.'nin ABD'nin Teksas eyaletinde yer alan Lucky 7 ve Pepper Güneş Enerjisi Projeleri kapsamında yürütülen proje finansmanı ve vergi avantajlı özsermaye yatırımı süreçleri tamamlandı.
Söz konusu projeler kapsamında, toplam 286 MW kurulu güce sahip santraller için uluslararası finans kuruluşları ile toplam 382 milyon ABD Doları tutarında proje finansmanı kredi sözleşmesi ve vergi avantajlı sermaye yatırımcısı tarafından sağlanacak 151 milyon dolar tutarında finansmana ilişkin vergi avantajlı özsermaye yatırımı sözleşmesi imzalandı.
Proje finansmanı kapsamında, NORD/LB, MUFG Bank, BBVA ve Intesa Sanpaolo bankalarının eşit katılımıyla oluşturulan kulüp kredi yapısı ve Advantage Capital tarafından sağlanan tax equity yatırımı ile birlikte bir finansman yapısı oluşturuldu.
Açıklamaya göre tesislerin 2027 yılının üçüncü çeyreğinde devreye alınması hedefleniyor. Söz konusu yatırımların devreye alınmasını takiben Sabancı Renewables Inc.'in ABD'deki toplam yenilenebilir enerji portföyünün yaklaşık 790 MW seviyesine ulaşması öngörülüyor.
