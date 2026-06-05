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Gündem Başkan Erdoğan’dan net mesaj! "Evlatlarımıza daha güzel bir dünya bırakmak için gayret ediyoruz!"
Gündem

Başkan Erdoğan’dan net mesaj! "Evlatlarımıza daha güzel bir dünya bırakmak için gayret ediyoruz!"

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
Başkan Erdoğan’dan net mesaj! "Evlatlarımıza daha güzel bir dünya bırakmak için gayret ediyoruz!"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından çok önemli ve anlamlı bir paylaşımda bulundu. Gelecek nesillere çok daha temiz ve yemyeşil bir dünya miras bırakmak için çevreyi koruma çalışmalarını büyük bir kararlılıkla sürdüreceklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kutsal mücadelede toplumsal farkındalığın artırılmasının hayati bir önem taşıdığına işaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Çevre Günü mesajında, atık yönetiminden iklim dostu teknolojilere kadar birçok alanda çevrenin korunmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirterek, “Daha yeşil, daha temiz bir Türkiye” hedefiyle hareket ettiklerini vurguladı.

Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Bu hafta çeşitli etkinliklerle idrak ettiğimiz Türkiye Çevre Haftası’nın ve 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nün, gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak için toplumsal farkındalığın artmasına katkıda bulunmasını diliyorum.

Daha yeşil, daha temiz bir Türkiye idealiyle atık yönetiminden iklim dostu teknolojilere, ağaçlandırma kampanyalarından enerji kaynaklarının verimli kullanılmasına; havamızın, suyumuzun, toprağımızın kalitesinin artırılmasına kadar pek çok başlıkta çok önemli çalışmalar yürütüyoruz.

Allah’ın bizlere emaneti olan çevreyi korumak, evlatlarımıza daha da güzelleştirerek bırakmak için gayret göstermeye devam edeceğiz.

 

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