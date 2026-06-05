Eski meslekleri şaşırttı! Meğer önceden bambaşka bir hayatları varmış!
Türk arabesk müziğinin usta ismi İbrahim Tatlıses'in ünlü olmadan önce bambaşka bir hayatı varmış. İşte ünlülerin meşhur olmadan önceki meslekleri....
Türk arabesk müziğinin usta ismi İbrahim Tatlıses'in ünlü olmadan önce bambaşka bir hayatı varmış. İşte ünlülerin meşhur olmadan önceki meslekleri....
Zorlu hayat mücadelesi veren bir döneme damgasını vurmuş ünlü türkücülerin kulağınıza inanamayacağınız meslekleri ile şaşkınlık yaratıyor.
1952 yılında doğan ve 74 yaşında olan Tatlıses zorlu yaşam koşullarıyla mücadelesini sürdürdü.
"URFA'DA OXFORD VARDI DA BİZ Mİ GİTMEDİK" Babası cezaevinde olan, çocukluk yıllarında hiçbir zaman okula gidemeyen Tatlıses daha önce konuya ilişkin çarpıcı bir söylemde bulunarak, "Urfa'da sanki Oxford vardı da biz mi gitmedik?" diyerek durumu esprili bir şekilde ele almıştı.
Çocukluk yaşlarında çeşitli işlerle meşgul olan Tatlıses su satıcılığı yapmış, sinema önlerinde "Haydi buz gibi su!" diye bağırarak insanlara su satmaya çalışmıştı.
HAKSIZLIKLAR HAYATINA YÖN VERDİ Çocukluk döneminde yaşadığı zorluklar ve haksızlıklar onun hayatına yön verirdi.
Su satarken bir gün sinemada oturan bir adamın kendisine tokat attığı an hayatındaki dönüm noktalarından biri oldu.
Tatlıses yaşadığı o anı şu şekilde anlattı; "Bir gün koltukta oturan bir adam birden yerinden kalktı. 'Sus ulan eşek, seni mi dinleyeceğiz.' diye suratıma dört tokat attı. Ve o yediğim tokatlar beni buralara kadar getirdi." Bu yaşananlar, onun hem mücadelesini hem de karakterinin şekillenmesini sağlamıştı.
Gençlik yıllarında da inşaatlarda demir ustası olan Tatlıses, zor ve ağır iş koşullarına rağmen türkü söylemeyi de ihmal etmedi.
Adanalı bir sinemacı tarafından fark edilen yeteneği sayesinde hayatında yeni bir kapı aralandı.
Ayağında kundura türküsü ile kariyer basamaklarını hızla tırmandı, şarkıları geniş kitlelere ulaştı. 70’li yılların ortalarında İstanbul’a gelerek sahne hayatını sürdürdü.
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç’da 90’lı yıllarda kariyerinde büyük başarılara imza attı.
BABASININ YANINDA TORNA TEZGANIN BAŞINDAYDI Babasının dükkânında plastik kalıpçılık yaparak iş hayatına giren Ortaç torna tezgâhı başında ter dökerek meslek edinmeye çalıştı.
Hafta sonraları da boş durmayıp su ve simit sattı.
Liseyi Haydarpaşa Endüstri Meslek Lisesi’nin Torna ve Tesviye bölümünde okurken üniversitede ise Amerikan Dili ve Edebiyatı bölümünde devam etti.
RADYOCULUK HAYATINI DEĞİŞTİRDİ Sanata olan tutkusundan vazgeçmeyen Ortaç, üniversiteyi yarıda bırakarak 90’ların başında Türkiye’de yeni parlayan özel radyoculuk dünyasına adım attı.
1992 yılına gelindiğinde ise artık kendi bestesini çıkararak listeleri altüst etti.
Türk sinemasının efsane oyuncularından olan Şener Şen’de canlandırdığı karakterlerle birlikte hayat hikayesi de bir hayli dikkat çekiyor.
Kariyerinde dönüm noktası olarak bilinen Hababam Sınıfı’nda “Badi Ekrem” rolüyle büyük bir başarı yakaladı.
Çiçek Abbas, Kibar Feyzo, Züğürt Ağa ve Eşkıya gibi Türk sinemasına damga vuran onlarca filmde rol aldı.
Rolleriyle kalpleri ısıtan, ekranların sevilen aktörü Şener Şen’in geçmişi de büyük mücadelelerle dolu.
ÜNLÜ OLMADAN ÖNCE MUŞTA SINIR ÖĞRETMENLİĞİ YAPIYORDU Gerçek ismi Ali Haydar Şen olan usta oyuncu sinema sektörüne girmeden önce Muş’ta sınıf öğretmenliği yaptı.
Sadece öğretmen olmayan Şen aynı zamanda gençlik yıllarında dolmuş şoförlüğünden işportacılığa kadar birçok alanda çalıştı./ kaynak: haber7
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