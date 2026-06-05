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Eski meslekleri şaşırttı! Meğer önceden bambaşka bir hayatları varmış!
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Eski meslekleri şaşırttı! Meğer önceden bambaşka bir hayatları varmış!

Türk arabesk müziğinin usta ismi İbrahim Tatlıses'in ünlü olmadan önce bambaşka bir hayatı varmış. İşte ünlülerin meşhur olmadan önceki meslekleri....

#1
Foto - Eski meslekleri şaşırttı! Meğer önceden bambaşka bir hayatları varmış!

Zorlu hayat mücadelesi veren bir döneme damgasını vurmuş ünlü türkücülerin kulağınıza inanamayacağınız meslekleri ile şaşkınlık yaratıyor.

#2
Foto - Eski meslekleri şaşırttı! Meğer önceden bambaşka bir hayatları varmış!

1952 yılında doğan ve 74 yaşında olan Tatlıses zorlu yaşam koşullarıyla mücadelesini sürdürdü.

#3
Foto - Eski meslekleri şaşırttı! Meğer önceden bambaşka bir hayatları varmış!

"URFA'DA OXFORD VARDI DA BİZ Mİ GİTMEDİK" Babası cezaevinde olan, çocukluk yıllarında hiçbir zaman okula gidemeyen Tatlıses daha önce konuya ilişkin çarpıcı bir söylemde bulunarak, "Urfa'da sanki Oxford vardı da biz mi gitmedik?" diyerek durumu esprili bir şekilde ele almıştı.

#4
Foto - Eski meslekleri şaşırttı! Meğer önceden bambaşka bir hayatları varmış!

Çocukluk yaşlarında çeşitli işlerle meşgul olan Tatlıses su satıcılığı yapmış, sinema önlerinde "Haydi buz gibi su!" diye bağırarak insanlara su satmaya çalışmıştı.

#5
Foto - Eski meslekleri şaşırttı! Meğer önceden bambaşka bir hayatları varmış!

HAKSIZLIKLAR HAYATINA YÖN VERDİ Çocukluk döneminde yaşadığı zorluklar ve haksızlıklar onun hayatına yön verirdi.

#6
Foto - Eski meslekleri şaşırttı! Meğer önceden bambaşka bir hayatları varmış!

Su satarken bir gün sinemada oturan bir adamın kendisine tokat attığı an hayatındaki dönüm noktalarından biri oldu.

#7
Foto - Eski meslekleri şaşırttı! Meğer önceden bambaşka bir hayatları varmış!

Tatlıses yaşadığı o anı şu şekilde anlattı; "Bir gün koltukta oturan bir adam birden yerinden kalktı. 'Sus ulan eşek, seni mi dinleyeceğiz.' diye suratıma dört tokat attı. Ve o yediğim tokatlar beni buralara kadar getirdi." Bu yaşananlar, onun hem mücadelesini hem de karakterinin şekillenmesini sağlamıştı.

#8
Foto - Eski meslekleri şaşırttı! Meğer önceden bambaşka bir hayatları varmış!

Gençlik yıllarında da inşaatlarda demir ustası olan Tatlıses, zor ve ağır iş koşullarına rağmen türkü söylemeyi de ihmal etmedi.

#9
Foto - Eski meslekleri şaşırttı! Meğer önceden bambaşka bir hayatları varmış!

Adanalı bir sinemacı tarafından fark edilen yeteneği sayesinde hayatında yeni bir kapı aralandı.

#10
Foto - Eski meslekleri şaşırttı! Meğer önceden bambaşka bir hayatları varmış!

Ayağında kundura türküsü ile kariyer basamaklarını hızla tırmandı, şarkıları geniş kitlelere ulaştı. 70’li yılların ortalarında İstanbul’a gelerek sahne hayatını sürdürdü.

#11
Foto - Eski meslekleri şaşırttı! Meğer önceden bambaşka bir hayatları varmış!

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç’da 90’lı yıllarda kariyerinde büyük başarılara imza attı.

#12
Foto - Eski meslekleri şaşırttı! Meğer önceden bambaşka bir hayatları varmış!

BABASININ YANINDA TORNA TEZGANIN BAŞINDAYDI Babasının dükkânında plastik kalıpçılık yaparak iş hayatına giren Ortaç torna tezgâhı başında ter dökerek meslek edinmeye çalıştı.

#13
Foto - Eski meslekleri şaşırttı! Meğer önceden bambaşka bir hayatları varmış!

Hafta sonraları da boş durmayıp su ve simit sattı.

#14
Foto - Eski meslekleri şaşırttı! Meğer önceden bambaşka bir hayatları varmış!

Liseyi Haydarpaşa Endüstri Meslek Lisesi’nin Torna ve Tesviye bölümünde okurken üniversitede ise Amerikan Dili ve Edebiyatı bölümünde devam etti.

#15
Foto - Eski meslekleri şaşırttı! Meğer önceden bambaşka bir hayatları varmış!

RADYOCULUK HAYATINI DEĞİŞTİRDİ Sanata olan tutkusundan vazgeçmeyen Ortaç, üniversiteyi yarıda bırakarak 90’ların başında Türkiye’de yeni parlayan özel radyoculuk dünyasına adım attı.

#16
Foto - Eski meslekleri şaşırttı! Meğer önceden bambaşka bir hayatları varmış!

1992 yılına gelindiğinde ise artık kendi bestesini çıkararak listeleri altüst etti.

#17
Foto - Eski meslekleri şaşırttı! Meğer önceden bambaşka bir hayatları varmış!

Türk sinemasının efsane oyuncularından olan Şener Şen’de canlandırdığı karakterlerle birlikte hayat hikayesi de bir hayli dikkat çekiyor.

#18
Foto - Eski meslekleri şaşırttı! Meğer önceden bambaşka bir hayatları varmış!

Kariyerinde dönüm noktası olarak bilinen Hababam Sınıfı’nda “Badi Ekrem” rolüyle büyük bir başarı yakaladı.

#19
Foto - Eski meslekleri şaşırttı! Meğer önceden bambaşka bir hayatları varmış!

Çiçek Abbas, Kibar Feyzo, Züğürt Ağa ve Eşkıya gibi Türk sinemasına damga vuran onlarca filmde rol aldı.

#20
Foto - Eski meslekleri şaşırttı! Meğer önceden bambaşka bir hayatları varmış!

Rolleriyle kalpleri ısıtan, ekranların sevilen aktörü Şener Şen’in geçmişi de büyük mücadelelerle dolu.

#21
Foto - Eski meslekleri şaşırttı! Meğer önceden bambaşka bir hayatları varmış!

ÜNLÜ OLMADAN ÖNCE MUŞTA SINIR ÖĞRETMENLİĞİ YAPIYORDU Gerçek ismi Ali Haydar Şen olan usta oyuncu sinema sektörüne girmeden önce Muş’ta sınıf öğretmenliği yaptı.

#22
Foto - Eski meslekleri şaşırttı! Meğer önceden bambaşka bir hayatları varmış!

Sadece öğretmen olmayan Şen aynı zamanda gençlik yıllarında dolmuş şoförlüğünden işportacılığa kadar birçok alanda çalıştı./ kaynak: haber7

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