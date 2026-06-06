Ve Hakan Çalhanoğlu'ndan Hakan Safi'ye Fenerbahçe için beklenen sürpriz cevap geldi
Milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu'nun kariyerine nerede devam edeceği sorusu cevabını aramaya devam ediyor.
Milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu'nun kariyerine nerede devam edeceği sorusu cevabını aramaya devam ediyor.
Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi seçime kısa bir süre kala anlaşmaya vardığı isimleri tek tek açıkladı. Mason Greenwood, Luis Suarez ve Merih Demiral'la anlaşma sağladığını duyuran Safi'nin Hakan Çalhanoğlu ile de görüştüğü iddia ediliyordu. Milli futbolcudan Safi'nin teklifine cevap geldiği öne sürüldü.
Fenerbahçe'de 7 Haziran'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimi öncesi adaylardan Hakan Safi, anlaşmaya vardığı 3 futbolcuyu duyurdu. Luis Suarez, Mason Greenwood ve Merih Demiral'la anlaştığını açıklayan Safi'nin hedefinde Hakan Çalhanoğlu'nun da olduğu belirtiliyor.
Sabah'ta yer alan habere göre Hakan Çalhanoğlu, Hakan Safi'nin 3 yıllık teklifini kabul etti. Tarafların yıllık 9 milyon euro maaş konusunda anlaşma sağladığı öne sürüldü.
Transferin tamamlanması için kulüpler arasındaki görüşmelerin belirleyici olacağı ifade edildi. Hakan Safi'nin başkan seçilmesi durumunda İtalyan ekibiyle kulüp düzeyinde resmi görüşmelerin başlayacağı belirtiliyor.
Inter ile sözleşmesinin son senesine giren Hakan Çalhanoğlu'nun bonservisinin belli olduğu da aktarıldı. İtalyan devinin 32 yaşındaki futbolcu için 15 ila 20 milyon euro arasında bir bonservis isteyebileceği vurgulandı.
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