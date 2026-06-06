T.C. BARTIN (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı :2024/41 Ort. Gid. Satış

04/06/2026

İ L A N

Bartın 1. Sulh Hukuk Mahkemesinden verilen 2021/846 esas - 2023/965 karar sayılı ortaklığın giderilmesi kararı gereğince satış talebinde bulunulmuş, Satış Memurluğunca satış talep edilen taşınmaza satış günü verilmekle, kıymet takdiri tebliği gazete ilanı ile yapıldığından satış gün ve saatinin gazete ilanı ile yapılmasına karar verilmiştir.

Bartın İli Merkez İlçe Orduyeri Mahallesi 52 Ada 3 Parsel nolu taşınmaza satış günü verilmekle, muhammen bedeli 3.332.720,00 TL. ile 1. Artırma tarihlerinin 27/10/2026 - 03/11/2026 tarihleri arası, 2. Artırma tarihlerinin 23/11/2026 - 30/11/2026 tarihleri arası saat 10.05 olduğu anlaşılmakla satış gün ve saatinin tebliği yerine geçerli olmak üzere Sadık ve Ümmü gülsüm kızı, 1940 D.Hanife EYÜPOĞLU adına ilanen tebliği olunur.

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Basın No: ILN02481904