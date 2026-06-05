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Seyahat Bayram tatilinin rotası Düzce oldu
Seyahat

Bayram tatilinin rotası Düzce oldu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Bayram tatilinin rotası Düzce oldu

Kurban Bayramı tatilinde Düzce’nin doğal turizm noktaları ziyaretçi akınına uğradı. Düzce Belediyesi’nin işlettiği Aydınpınar ve Samandere Tabiat Parkları, 9 gün boyunca 24 bin kişiyi ağırladı.

Düzce Belediyesi bünyesinde hizmet veren sosyal tesisler, Kurban Bayramı tatilinde yoğun ilgiyle karşılaştı. Düzce Belediyesi iştirak şirketi Beltur tarafından işletilen Aydınpınar Tabiat Parkı Tesisi ve Samandere Şelalesi Tabiat Parkı Tesisi 9 gün boyunca binlerce ziyaretçiyi ağırladı.

Düzce merkeze yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta, Aydınpınar Köyü sınırları içerisinde bulunan ve ardı ardına sıralanan beş ayrı şelalesiyle dikkat çeken Aydınpınar Şelalesi Tabiat Parkı, doğaseverlerin uğrak noktalarından biri oldu.

Türkiye’nin tescil edilen ilk tabiat anıtlarından biri olan Samandere Şelalesi Tabiat Parkı da eşsiz doğal güzelliğiyle ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

 

Beltur tarafından işletilen tabiat parkı tesislerini bayram tatili süresince 24 bin kişi ziyaret etti.

Bayram süresince yoğun ziyaretçi trafiğine sahne olan Düzce, doğal güzellikleriyle ziyaretçilerine eşsiz bir deneyim sundu.

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