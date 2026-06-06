İSTANBUL 24. SULH HUKUK MAHKEMESİ

إعلان<br />صادر عن محكمة الصلح المدنية الرابعة والعشرين في إسطنبول، الجمهورية التركية</div>رقم الأساس: 2025/891 أساس<br />في نطاق الدعوى المنظورة أمام محكمتنا والمرفوعة من قِبل محكمة إسطنبول التجارية الابتدائية السابعة بصفتها الجهة المُبْلِغة، والمتعلقة بطلب إصدار "شهادة حصر إرث"؛ وبناءً على القرار المسبق الصادر نتيجة المحاكمة العلنية الجارية لتحديد ما إذا كانت تركة المورث محمد زمو (ابن عبد العزيز وبهية، المولود في اللاذقية بتاريخ 18/10/1973، الحامل رقم الوطني للأجانب 99739752304، سوري الجنسية) ستؤول إلى الخزينة العامة وفقاً للمادة 594 من القانون المدني؛<br />ونظراً لعدم التمكن من تحديد أسماء الورثة الشرعيين للمورث محمد زمو أو العثور على عناوين صالحة لإبلاغهم برغم كافة الأبحاث والتحريات التي أُجريت؛ لذا، يُعلن ويُبلغ بموجب هذا الإعلان أنه يتوجب على ورثة المورث محمد زمو (ابن عبد العزيز وبهية، المولود في اللاذقية بتاريخ 18/10/1973، الحامل رقم الوطني للأجانب 99739752304، سوري الجنسية) مراجعة محكمتنا للإفصاح عن صفتهم الإرثية وإثباتها، وذلك خلال سنة واحدة (1) من تاريخ نشر هذا الإعلان في الصحيفة الرسمية. وفي حال عدم المراجعة، سيتم اتخاذ القرار اللازم غيابياً بـأيلولة التركة إلى الدولة وفقاً للمادة 594 من القانون المدني التركي، مع حفظ حق الورثة في رفع "دعوى استحقاق التركة" بسبب الإرث لاحقاً.

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Basın No: ILN02481683