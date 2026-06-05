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Gündem Dr. Eray Güçlüer: Yıldırımhan sahaya indi! Türkiye'nin kıtalararası hipersonik füzesinde kritik eşik aşıldı
Gündem

Dr. Eray Güçlüer: Yıldırımhan sahaya indi! Türkiye'nin kıtalararası hipersonik füzesinde kritik eşik aşıldı

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Dr. Eray Güçlüer: Yıldırımhan sahaya indi! Türkiye'nin kıtalararası hipersonik füzesinde kritik eşik aşıldı

Akşam Gazetesi yazarı Dr. Eray Güçlüer, bugünkü köşe yazısında Türkiye'nin ileri hipersonik kıtalararası balistik füze projesi Yıldırımhan'da gelinen son aşamayı değerlendirdi. Güçlüer'e göre, kamuoyuna ilk kez 5 Mayıs'ta tanıtılan Yıldırımhan artık laboratuvar aşamasını geride bıraktı ve saha testlerinde önemli başarılar elde etti.

Yıldırımhan'ın ilk kez tanıtıldığı Saha 2026 Fuarı sonrasında bazı çevrelerin projenin gerçekliği konusunda soru işaretleri taşıdığını belirten Güçlüer, füzenin tanıtımdan çok önce laboratuvar testleri, bilgisayar simülasyonları, elektriksel analizler ve teknik doğrulama süreçlerinden geçtiğini ifade etti.

Güçlüer, bugün gelinen noktada sistemin ikinci aşama olan saha testlerinden başarıyla geçtiğini vurguladı.

Motor testlerinden olumlu sonuçlar

Yazıda yer alan bilgilere göre Yıldırımhan'ın büyük ve küçük motorları farklı test merkezlerinde çalıştırıldı ve hedeflenen itki değerlerine ulaşıldı.

Projenin en kritik aşamalarından biri olarak gösterilen denge testlerinde ise füzenin belirli irtifalara çıkarılarak yönlendirme ve stabilite kabiliyetinin ölçüldüğü aktarıldı.

Dr. Güçlüer, özellikle hipersonik ve ileri balistik sistemlerde bu testlerin hayati öneme sahip olduğunu belirterek sonuçların son derece olumlu olduğunu kaydetti.

Yeni nesil sıvı yakıt geliştirildi

Yıldırımhan projesinin dikkat çeken başlıklarından biri de yakıt teknolojisi oldu.

Güçlüer, yürütülen çalışmalar sonucunda teorik olarak bilinen bir yaklaşımın pratiğe dönüştürüldüğünü ve tamamen yeni bir sıvı füze yakıtı elde edildiğini ifade etti.

Yeni yakıtın sistem üzerinde denendiğini belirten Güçlüer, bunun projenin en önemli teknolojik kazanımlarından biri olduğunu vurguladı.

Testler farklı merkezlerde yürütülüyor

Yıldırımhan üzerindeki çalışmaların Türkiye'nin farklı bölgelerindeki test merkezlerinde eş zamanlı olarak sürdürüldüğünü aktaran Güçlüer, bunun tek bir prototipten fazlasının üretildiğine işaret ettiğini belirtti.

Farklı merkezlerde farklı testlerin yapılmasının, projenin planlanandan daha hızlı ilerlediğinin göstergesi olduğu ifade edildi.

Uzun menzilli testler yaklaşıyor

Kısa menzilli uçuş ve doğrulama süreçlerinin devam ettiğini belirten Güçlüer, uzun menzilli uçuş testleri için de hazırlıkların sürdüğünü yazdı.

Yıldırımhan'ın kamuoyuna açıklanmadan önce kapsamlı bir teknik altyapıya sahip olduğunu belirten Güçlüer, bu nedenle uzun menzilli test aşamasına tahmin edilenden çok daha kısa sürede ulaşılabileceğini ifade etti.

Devlet bütçesine yük olmadan geliştirildi

Yazının en dikkat çekici bölümlerinden biri de projenin finansman modeli oldu.

Dr. Eray Güçlüer'in aktardığı bilgilere göre Yıldırımhan için devlet bütçesinden doğrudan kaynak kullanılmadı. Projenin finansmanı, Milli Savunma Bakanlığı AR-GE bünyesinde geliştirilen ve ihraç edilen savunma sistemlerinden elde edilen gelirlerle karşılandı.

Bu modelin stratejik savunma projelerinin kamu bütçesine ek yük getirmeden geliştirilebileceğini gösteren önemli bir örnek olduğu değerlendiriliyor.

"Türkiye'nin artık kıtalararası hipersonik balistik füzesi var"

Yıldırımhan'ın laboratuvar aşamasını tamamladığını ve saha testlerinde önemli mesafe kat ettiğini belirten Güçlüer, motor testlerinden yakıt çalışmalarına kadar birçok kritik sürecin eş zamanlı yürütüldüğünü ifade etti.

Akşam Gazetesi yazarı Dr. Eray Güçlüer, yazısını şu değerlendirmeyle tamamladı:

"Bugün gelinen noktada Yıldırımhan'ın uzun menzilli uçuşlara doğru hızla ilerlediğini söyleyebilirim. Artık Türkiye'nin koç gibi kıtalararası ileri hipersonik balistik füzesi var. Dosta düşmana duyurulur."

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Yorumlar

Ugur

Rabbim devletimin ekonomisini ve ordusunu guçlu eylesin ,çalişinca oluyor demekki

OSMAN GAZİ

Türkiye artık atom bombası ve uçak motorunu yapmakta daha acele etmelidir. Yoksa her şey heba olabilir. Çünkü chp iktidarı gelirse bütün kazanımlar çalışmalar biter ve Türkiye bir daha büyük bir güç olma şansını bulamaz. Bu chp zihniyetinin yapmayacağı şey yoktur. İktidar bizden başkasının eline geçmemeli ve bunu garanti altına almalıyız.
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