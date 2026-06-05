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Gündem Çin'de fenomen köpeğin feci sonu! 1.5 milyon takipçili akıllı köpeği restoranda kestiler!
Gündem

Çin'de fenomen köpeğin feci sonu! 1.5 milyon takipçili akıllı köpeği restoranda kestiler!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
Çin'de fenomen köpeğin feci sonu! 1.5 milyon takipçili akıllı köpeği restoranda kestiler!

Çin'in Henan eyaletine bağlı Ningling kentinde akıllara durgunluk veren ve yürekleri sızlatan vahşi bir olay yaşandı. Sosyal medyada zekasıyla dikkat çekerek ve 1,5 milyondan fazla takipçisi bulunan "Chutou" adlı border collie cinsi köpeğin gizemli şekilde kaybolmasının arkasından korkunç bir dram çıktı.

Dünya basınından AsiaOne'ın aktardığı bilgilere göre; seyahate çıkacak olan köpeğin sahibi Guo, can dostunu babasına emanet etti. Talihsiz köpeğin tarlada çalışırken babasının yanından bir anlık dalgınlıkla kaybolmasıyla başlayan süreç, adeta bir vahşetle son buldu.

Motosikletli Çift Kaçırdı

Gou'nun babası tarlada çalıştığı esnada, akıllı köpek Chutou aracın yakınında sahibini beklemeye başladı. Ancak bir süre sonra gözlerden kaybolan köpeğe, tüm aramalara rağmen bir türlü ulaşılamadı. Ailenin ihbarı üzerine incelenen güvenlik kamerası görüntülerinde, Chutou'nun vicdansız bir çift tarafından motosiklete bindirilerek zorla götürüldüğü saniye saniye belirlendi.

 

Et Restoranına Satılmış

Emniyet güçlerinin titiz incelemesi sonucu yakalanarak gözaltına alınan şüphelilerin itirafları ise kan dondurdu. Gözaltındaki şahıslardan biri, sokakta gördükleri cins köpeği "sahipsiz zannettiklerini" iddia ederek, adeta dalga geçer gibi 180 yuan (yaklaşık 24 dolar) komik bir ücret karşılığında bir köpek tüccarına sattıklarını itiraf etti.

Polis soruşturmasını derinleştirdikçe acı gerçek gün yüzüne çıktı. Talihsiz border collie'nin, köpek kasapları tarafından acımasızca bir et restoranına satıldığı, burada kesilerek müşterilere yemek olarak servis edildiği öğrenildi. Sosyal medyayı ayağa kaldıran bu caniliğin ardından hayvanseverler ayağa kalktı.

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