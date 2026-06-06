Trump’ın övgüleri havada kaldı! ABD’den Türkiye’ye şok F-35 resti: Kapılar tamamen kapandı

Bakan Rubio ise Türkiye'nin önceden programda yer aldığını hatırlattı. Rubio yasal engelleri "Türkiye'nin bu uçakları alamamasının tek nedeni Rusya'dan S-400 sistemini satın almış olmasıdır. Şu anda başka bir seçeneğimiz yok çünkü bu süreç hem NDAA hükümleri hem de ilgili kanunlar tarafından tamamen yasal bir statüye bağlanmıştır" sözleriyle aktardı.