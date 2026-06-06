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Dünya
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Yeniakit Publisher
Trump’ın övgüleri havada kaldı! ABD’den Türkiye’ye şok F-35 resti: Kapılar tamamen kapandı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Trump’ın övgüleri havada kaldı! ABD’den Türkiye’ye şok F-35 resti: Kapılar tamamen kapandı

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi oturumunda yaptığı zehir zemberek açıklamalarla Washington-Ankara hattındaki F-35 krizinde suları yeniden bulandırdı. ABD’nin Türkiye Büyükelçisi Thomas Barrack'ın "Mesele çözüme yakın" şeklindeki iyimser yorumlarını sert bir dille yalanlayan Rubio, Rusya'dan alınan S-400 füze sistemi ülkede kaldığı sürece yasal mevzuat gereği kapıların kapalı kalacağını ilan etti. Demokrat Milletvekili Dina Titus'un Türkiye'yi hedef alan ağır eleştirilerine de destek veren Bakan Rubio, NDAA hükümleri ve yasal engeller nedeniyle mevcut konjonktürde Türkiye'nin F-35 programına dönüşünün imkansız olduğunu vurguladı.

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Foto - Trump’ın övgüleri havada kaldı! ABD’den Türkiye’ye şok F-35 resti: Kapılar tamamen kapandı

Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi oturumunda konuşan Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Türkiye'nin F-35 almaktan men edildiğini söyledi.

#2
Foto - Trump’ın övgüleri havada kaldı! ABD’den Türkiye’ye şok F-35 resti: Kapılar tamamen kapandı

Dışişleri Bakanı Marco Rubio yaptığı açıklamalarla ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Thomas Barrack'ın "F-35 meselesi çözüme yakın" yorumunu yalanladı.

#3
Foto - Trump’ın övgüleri havada kaldı! ABD’den Türkiye’ye şok F-35 resti: Kapılar tamamen kapandı

Rubio'nun, Washington ile Ankara arasındaki F-35 krizinde "yasal mevzuatların belirleyici olduğunu" söyledi. Rubio, "Ankara ile görüşmeler sürse bile yasal şartlar karşılanmadığı sürece kapılar kapalı kalacak" dedi. S-400'lerin hala ülkede kalmasını belirleyici faktör olarak gösterdi.

#4
Foto - Trump’ın övgüleri havada kaldı! ABD’den Türkiye’ye şok F-35 resti: Kapılar tamamen kapandı

Rubio'nun sözleri, Demokrat Milletvekili Dina Titus oturumda Barrack'ın sözlerine getirdiği eleştiriye karşılık olarak yaptığı açıklama oldu. Titus, Türkiye'nin F-35 almasının mevcut yasalara ve köklü politikalara tamamen aykırı olduğunu belirtti.

#5
Foto - Trump’ın övgüleri havada kaldı! ABD’den Türkiye’ye şok F-35 resti: Kapılar tamamen kapandı

Titus konuşmasında "Tom Barrack Türkiye'nin F-35 programına katılması gerektiğini söyledi. Bu yorumlar yasalara ve köklü politikalarımıza aykırıdır. Sizin Dışişleri Bakanı olarak pozisyonunuz nedir? Türkiye F-35 uçaklarını alabilir mi alamaz mı? Görünüşe göre iyilere değil kötülere yardım ediyoruz" dedi.

#6
Foto - Trump’ın övgüleri havada kaldı! ABD’den Türkiye’ye şok F-35 resti: Kapılar tamamen kapandı

Bakan Rubio ise Türkiye'nin önceden programda yer aldığını hatırlattı. Rubio yasal engelleri "Türkiye'nin bu uçakları alamamasının tek nedeni Rusya'dan S-400 sistemini satın almış olmasıdır. Şu anda başka bir seçeneğimiz yok çünkü bu süreç hem NDAA hükümleri hem de ilgili kanunlar tarafından tamamen yasal bir statüye bağlanmıştır" sözleriyle aktardı.

#7
Foto - Trump’ın övgüleri havada kaldı! ABD’den Türkiye’ye şok F-35 resti: Kapılar tamamen kapandı

Türkiye Rus yapımı S-400 hava savunma sistemini teslim almasının ardından 2019 yılında F-35 programından çıkarılmıştı. Washington bu sistemin hayalet uçaklara ait hassas bilgileri Rus istihbaratına sızdırabileceğini savundu. ABD daha sonra CAATSA kapsamında Türkiye'ye yaptırımlar uyguladı ve Ankara askeri alım nedeniyle ceza alan ilk NATO müttefiki oldu. Dahası, Ankara'nın F-35 programına yaptığı yatırımın parası iade edilmedi.

#8
Foto - Trump’ın övgüleri havada kaldı! ABD’den Türkiye’ye şok F-35 resti: Kapılar tamamen kapandı

Büyükelçi Tom Barrack S-400 sorununun aşılması durumunda geri dönüşün mümkün olduğunu söyleyerek Ankara'da beklenti oluşturmuştu, ancak Kongre'de Türkiye'ye uçak verilmesine karşı güçlü bir muhalefet bulunuyor.

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Foto - Trump’ın övgüleri havada kaldı! ABD’den Türkiye’ye şok F-35 resti: Kapılar tamamen kapandı

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Yorumlar

kendi kulagınızı kendiniz kasıyın

1949 dan sonra gelen hepsi amerikan taraftarı <<amerika ne derse onu yapmıslar <<siz bizim paramız olan 2.5 milyar dolaı alın yeter bari yerine 6 tane yeni savas ucağı alırsınız 2.5 milyar dolara

Erkan Bayındır

Mesele bunların tavrı değil asıl mesele bizim basında yahu sürekli bu saçmalığı gündemde tutmakta neyin nesi? Sormayın bile bunlara . Yahu zaten bu uçaklar onların anlık şifre vermeleri dışında çalışmaz bile nerede kaldı gidip bir yeri vuracaksın Müstemleke zihniyetinden kurtulalım artık ayıp yahu savunma sanayi nerelere geldi ama insanımızın fikri durumu hala içler acısı
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