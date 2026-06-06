Trump’ın övgüleri havada kaldı! ABD’den Türkiye’ye şok F-35 resti: Kapılar tamamen kapandı
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi oturumunda yaptığı zehir zemberek açıklamalarla Washington-Ankara hattındaki F-35 krizinde suları yeniden bulandırdı. ABD’nin Türkiye Büyükelçisi Thomas Barrack'ın "Mesele çözüme yakın" şeklindeki iyimser yorumlarını sert bir dille yalanlayan Rubio, Rusya'dan alınan S-400 füze sistemi ülkede kaldığı sürece yasal mevzuat gereği kapıların kapalı kalacağını ilan etti. Demokrat Milletvekili Dina Titus'un Türkiye'yi hedef alan ağır eleştirilerine de destek veren Bakan Rubio, NDAA hükümleri ve yasal engeller nedeniyle mevcut konjonktürde Türkiye'nin F-35 programına dönüşünün imkansız olduğunu vurguladı.