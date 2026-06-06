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Türk savunma sanayiinde devrim! Sürü dronları saniyeler içinde havada eriten görünmez lazer silahı göreve hazır
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Türk savunma sanayiinde devrim! Sürü dronları saniyeler içinde havada eriten görünmez lazer silahı göreve hazır

Türkiye'nin hava savunma şemsiyesi Çelik Kubbe'nin en sıra dışı halkası olan ALKA Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi, yapay zeka algoritmaları ve artırılan lazer gücüyle tam bir dron avcısına dönüştürüldü. ROKETSAN Silah Sistemleri ve Entegrasyon Direktörü Koray Dayanç, ilk etapta 2,5 kilovat olarak tasarlanan ALKA'nın enerji kapasitesinin operasyonel ihtiyaçlar doğrultusunda 10 kilovat seviyesine çıkarıldığını ve envanterde aktif göreve başladığını açıkladı. Gelişmiş radar teknolojisi sayesinde yoğun sürü kamikaze dron tehditlerini 1 ila 5 saniye gibi rekor bir sürede hem karıştırarak hem de fiziksel olarak imha edebilen milli sistem, intikal halindeki birliklerin hava savunmasında son katman olarak görev yapıyor.

#1
Foto - Türk savunma sanayiinde devrim! Sürü dronları saniyeler içinde havada eriten görünmez lazer silahı göreve hazır

ROKETSAN Silah Sistemleri ve Entegrasyon Direktörü Koray Dayanç’ın açıklamalarına göre, ALKA’nın geliştirme süreci 2018-2019 yıllarında kritik altyapıların ve tesislerin dron tehditlerine karşı korunması amacıyla başlatıldı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından açılan ve ASELSAN ile TÜBİTAK BİLGEM’in de yer aldığı yarışmada, tek dronu imha etmeyi başaran çözümle başarı elde edilmesinin ardından ALKA sistemi ortaya çıktı ve teslimat süreci başladı.

#2
Foto - Türk savunma sanayiinde devrim! Sürü dronları saniyeler içinde havada eriten görünmez lazer silahı göreve hazır

Sistem, ilk aşamada kritik tesislerin korunmasına odaklanırken daha sonra operasyonel birlikleri yoğun sürü kamikaze dron tehditlerine karşı koruyabilecek şekilde geliştirildi. İlk olarak 2,5 kilovat gücünde tasarlanan ALKA’nın enerji kapasitesi zaman içinde 5 ve 10 kilovat seviyelerine çıkarıldı.

#3
Foto - Türk savunma sanayiinde devrim! Sürü dronları saniyeler içinde havada eriten görünmez lazer silahı göreve hazır

Dayanç, günümüzde dron tehditlerinin hem hız hem de çeşitlilik açısından önemli ölçüde arttığını belirterek, elektronik karıştırmaya karşı daha dayanıklı sistemlerin ortaya çıktığını ifade etti. Bu kapsamda ALKA’nın yalnızca elektronik karıştırma temelli “soft kill” yöntemleriyle değil, aynı zamanda fiziksel imha sağlayan “hard kill” kabiliyetiyle de görev yapabildiğini söyledi.

#4
Foto - Türk savunma sanayiinde devrim! Sürü dronları saniyeler içinde havada eriten görünmez lazer silahı göreve hazır

Hâlihazırda 10 kilovatlık versiyonun envanterde bulunduğunu ve operasyonel görevlerde kullanıldığını aktaran Dayanç, tehditlerin gelişimine paralel olarak radar sistemlerinde güncellemeler yapıldığını ve daha fazla hedefin tespiti için yeni radar teknolojileri üzerinde çalışıldığını belirtti.

#5
Foto - Türk savunma sanayiinde devrim! Sürü dronları saniyeler içinde havada eriten görünmez lazer silahı göreve hazır

ALKA’ya entegre edilen yapay zeka algoritmalarının, özellikle yoğun dron saldırılarında reaksiyon süresini azaltmayı hedeflediği ifade edildi. Komuta kontrol sistemine entegre edilen bu algoritmalar sayesinde algılama, önceliklendirme ve operatörün karar sürecinin hızlandırıldığı kaydedildi.

#6
Foto - Türk savunma sanayiinde devrim! Sürü dronları saniyeler içinde havada eriten görünmez lazer silahı göreve hazır

Dronların yapısına, vurulan bölgeye ve lazer enerjisine bağlı olarak hedeflerin 1 ila 5 saniye arasında etkisiz hale getirilebildiğini belirten Dayanç, enerji seviyesinin artmasıyla bu sürenin daha da kısaldığını vurguladı.

#7
Foto - Türk savunma sanayiinde devrim! Sürü dronları saniyeler içinde havada eriten görünmez lazer silahı göreve hazır

ALKA’nın kritik altyapılar, üs bölgeleri ve intikal halindeki birliklerin korunmasında hava savunmasının son katmanında görev yaptığını belirten Dayanç, sistemin gelecekte ÇELİK KUBBE’nin lazer gücü olarak konumlandırılmasının hedeflendiğini söyledi. ROKETSAN’ın, Türk Silahlı Kuvvetlerinin gelecekteki ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde ALKA’yı geliştirmeyi sürdürdüğü ve enerji kapasitesindeki artışın mevcut seviyelerin çok üzerinde bir hızla devam edeceği ifade edildi.

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