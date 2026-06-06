Türk savunma sanayiinde devrim! Sürü dronları saniyeler içinde havada eriten görünmez lazer silahı göreve hazır

Türkiye'nin hava savunma şemsiyesi Çelik Kubbe'nin en sıra dışı halkası olan ALKA Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi, yapay zeka algoritmaları ve artırılan lazer gücüyle tam bir dron avcısına dönüştürüldü. ROKETSAN Silah Sistemleri ve Entegrasyon Direktörü Koray Dayanç, ilk etapta 2,5 kilovat olarak tasarlanan ALKA'nın enerji kapasitesinin operasyonel ihtiyaçlar doğrultusunda 10 kilovat seviyesine çıkarıldığını ve envanterde aktif göreve başladığını açıkladı. Gelişmiş radar teknolojisi sayesinde yoğun sürü kamikaze dron tehditlerini 1 ila 5 saniye gibi rekor bir sürede hem karıştırarak hem de fiziksel olarak imha edebilen milli sistem, intikal halindeki birliklerin hava savunmasında son katman olarak görev yapıyor.