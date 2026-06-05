O cihaz evlerde sessizce prizde durup servet tüketiyor! Doğru kullanmazsanız yıllık bütçeyi çökertiyor

Yaz sezonunun açılmasıyla birlikte hanelerdeki enerji tüketimi tartışmalarında odağın büyük kısmı klimalara kayıyor. Ancak yapılan tüketim analizleri, evlerde sessizce çalışan ve faturadaki payı çoğunlukla gözden kaçan bir başka donanıma işaret ediyor: Termosifonlar. Mutfakta ya da banyoda konumlandırılan bu su ısıtıcıları, buzdolabı veya çamaşır makinesi gibi dönemsel ya da belirli periyotlarla yoğunlaşan bir çalışma prensibine sahip değil.