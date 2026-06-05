O cihaz evlerde sessizce prizde durup servet tüketiyor! Doğru kullanmazsanız yıllık bütçeyi çökertiyor
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte hanelerde yükselen elektrik faturalarının baş sorumlusu olarak genellikle klimalar günah keçisi ilan edilse de yapılan son enerji tüketim analizleri bambaşka bir gerçeği ortaya çıkardı. Banyo ve mutfaklarda yer alan termosifonlar, termostat düzeni nedeniyle tanktaki suyu sürekli sabit sıcaklıkta tutmak adına musluk açılmasa dahi gün boyunca defalarca devreye girerek buzdolabı ve çamaşır makinesi gibi cihazları geride bırakıyor. Enerji verimliliği uzmanları, özellikle Türkiye genelinde yaygın olan kireçli şebeke sularının rezistans üzerinde bariyer oluşturarak cihazın çalışma süresini ve dolayısıyla fatura maliyetlerini katladığını belirterek vatandaşları uyardı.