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O cihaz evlerde sessizce prizde durup servet tüketiyor! Doğru kullanmazsanız yıllık bütçeyi çökertiyor
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O cihaz evlerde sessizce prizde durup servet tüketiyor! Doğru kullanmazsanız yıllık bütçeyi çökertiyor

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte hanelerde yükselen elektrik faturalarının baş sorumlusu olarak genellikle klimalar günah keçisi ilan edilse de yapılan son enerji tüketim analizleri bambaşka bir gerçeği ortaya çıkardı. Banyo ve mutfaklarda yer alan termosifonlar, termostat düzeni nedeniyle tanktaki suyu sürekli sabit sıcaklıkta tutmak adına musluk açılmasa dahi gün boyunca defalarca devreye girerek buzdolabı ve çamaşır makinesi gibi cihazları geride bırakıyor. Enerji verimliliği uzmanları, özellikle Türkiye genelinde yaygın olan kireçli şebeke sularının rezistans üzerinde bariyer oluşturarak cihazın çalışma süresini ve dolayısıyla fatura maliyetlerini katladığını belirterek vatandaşları uyardı.

#1
Foto - O cihaz evlerde sessizce prizde durup servet tüketiyor! Doğru kullanmazsanız yıllık bütçeyi çökertiyor

Yaz aylarında yüksek elektrik faturalarının sorumlusu olarak genellikle klimalar görülse de arka planda kesintisiz çalışan bir başka cihazın enerji tüketimi beyaz eşyaları geride bırakıyor. Uzmanlar, banyo ve mutfaklarda yer alan termosifonların doğru kullanılmadığında yıllık bütçeye büyük bir yük getirdiğine dikkat çekiyor.

#2
Foto - O cihaz evlerde sessizce prizde durup servet tüketiyor! Doğru kullanmazsanız yıllık bütçeyi çökertiyor

Yaz sezonunun açılmasıyla birlikte hanelerdeki enerji tüketimi tartışmalarında odağın büyük kısmı klimalara kayıyor. Ancak yapılan tüketim analizleri, evlerde sessizce çalışan ve faturadaki payı çoğunlukla gözden kaçan bir başka donanıma işaret ediyor: Termosifonlar. Mutfakta ya da banyoda konumlandırılan bu su ısıtıcıları, buzdolabı veya çamaşır makinesi gibi dönemsel ya da belirli periyotlarla yoğunlaşan bir çalışma prensibine sahip değil.

#3
Foto - O cihaz evlerde sessizce prizde durup servet tüketiyor! Doğru kullanmazsanız yıllık bütçeyi çökertiyor

İçerisindeki rezistans vasıtasıyla suyu ısıtan cihaz, termostat düzeni nedeniyle bu sıcaklığı sabit tutmak adına gün boyunca defalarca devreye girip çıkıyor. Musluk açılmasa dahi tanktaki suyun zamanla soğuması, cihazın sürekli bir ısı koruma mesaisi harcamasına ve dolayısıyla tüketimin zamana yayılarak büyümesine neden oluyor. Enerji verimliliği çalışmalarına göre termosifonlar, anlık güç tüketiminden ziyade "süreklilik" esasıyla çalıştığı için yıllık toplamda fırın, çamaşır makinesi ve hatta buzdolabının önüne geçebiliyor.

#4
Foto - O cihaz evlerde sessizce prizde durup servet tüketiyor! Doğru kullanmazsanız yıllık bütçeyi çökertiyor

Standart evsel kullanımlara göre hazırlanan yıllık enerji tüketim kıyaslaması şu şekilde: 100 Litrelik Termosifon: Kullanım yoğunluğuna ve hane nüfusuna bağlı olarak yıllık ortalama 2.200 ile 2.900 kWh (kilovatsaat) elektrik tüketiyor. Buzdolabı: 7/24 prizde kalmasına karşın, gelişen kompresör teknolojileri sayesinde yıllık bazda termosifonun gerisinde bir grafik çiziyor. Çamaşır Makinesi: Günlük tek çalıştırma periyoduyla yıllık tüketimi birkaç yüz kilovatsaat düzeyinde kalıyor.

#5
Foto - O cihaz evlerde sessizce prizde durup servet tüketiyor! Doğru kullanmazsanız yıllık bütçeyi çökertiyor

Fırın: Kısa süreli kullanıldığı için yıllık toplam tüketim listesinin en alt sıralarında yer alıyor. İklimlendirme ve ana ısıtma sistemleri genel enerji tüketiminde ilk sıradaki yerini korurken, termosifonlar günlük ev cihazları arasında en yüksek maliyet kalemlerinden biri olarak öne çıkıyor.

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