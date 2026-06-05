Özgür Özel ve Veli Ağbaba’nın şok görüntüleri: Sarhoş halinizle mi bu ülkeyi yöneteceksiniz?
Gazeteci Tamar Tanrıyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündemi sarstı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Veli Ağbaba’ya ait olduğu iddia edilen görüntüler üzerinden sert eleştirilerde bulunan Tanrıyar, “Bu sarhoş halinizle, bu görüntülerle mi bu ülkeyi yöneteceksiniz?” ifadelerini kullandı.
Gazeteci Tamar Tanrıyar, YouTube kanalı üzerinden yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Veli Ağbaba’nın bir araç içerisinde çekilen fotoğraflarını paylaştı. Söz konusu görüntülerin İstanbul-Ankara yolunda kaydedildiğini belirten Tanrıyar, eleştirilerini şu başlıklar altında yoğunlaştırdı:
- “Dörtdivan’da havaya ateş açıldı” iddiası: Tanrıyar, fotoğraflara ilişkin yaptığı açıklamada, Bolu’nun Dörtdivan ilçesinde durulduğunu ve havaya silah sıkıldığını öne sürerek bu durumu sert bir dille eleştirdi.
- Kamuoyuna yönelik sert tepki: Tanrıyar, “Kafayı çekip havaya silah sıkmak nedir ya? Bunlar mı ülke yönetecek?” diyerek, siyasilerin kamuoyunda bıraktığı izlenimin kabul edilemez olduğunu savundu.
- “Kötü bir örnek teşkil ediyorlar”: Sosyal medyada sıkça eleştiri konusu olan düğünlerde silah sıkma alışkanlığına atıfta bulunan Tanrıyar, “Siz bir de düğünlerde silah sıkanlara kızarsınız. Onlar en azından kuru sıkı! Önce kendinize bakın, ne kadar kötü bir örneksiniz” değerlendirmesinde bulundu.
Tanrıyar, CHP’nin yönetim kadrosuna yönelik bu eleştirilerini, söz konusu kişilerin bırakın ülke yönetmeyi, bir apartman yönetimi dahi yapamayacaklarını iddia ederek sonlandırdı.
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