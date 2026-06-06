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Gidip kapıdan geri dönebilirsiniz! Ormanlık alanlara girişler yasaklandı
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Gidip kapıdan geri dönebilirsiniz! Ormanlık alanlara girişler yasaklandı

Kahramanmaraş'ta, yangın riski nedeniyle 8 Haziran-31 Ekim döneminde ormanlık alanlara girişler yasaklandı.

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Foto - Gidip kapıdan geri dönebilirsiniz! Ormanlık alanlara girişler yasaklandı

Kahramanmaraş Valiliğinden yapılan açıklamada, yaz mevsiminin gelmesi ve sıcaklığın artmasıyla orman yangını riskinin arttığı belirtildi. Açıklamada, Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu'nca alınan karar kapsamında, kent genelinde ormanlara ve ormanlık alanlara girişlerin 31 Ekim'e kadar yasaklandığı, söz konusu alanlara girişlerin yetkili makamların iznine tabi olduğu ifade edildi.

#2
Foto - Gidip kapıdan geri dönebilirsiniz! Ormanlık alanlara girişler yasaklandı

Açıklamada şunlar kaydedildi: "Kahramanmaraş il sınırları dahilinde, piknik ve mesire alanları (orman parkları), tabiat parkları, parklar ve eko turizm alanlarında piknik yapmak, spor, yürüyüş vb. faaliyetlerde bulunmak serbesttir. Vatandaşlarımız, yalnızca kendilerine ayrılan izinli park, piknik ve mesire alanları ile tabiat parklarında, piknik yapmak için gerekli önlemleri alarak yararlanabileceklerdir.

#3
Foto - Gidip kapıdan geri dönebilirsiniz! Ormanlık alanlara girişler yasaklandı

Tescilli piknik alanlarında faaliyet gösteren işletmeler, vatandaşlara yangınlar konusunda gerekli uyarılarda bulunarak çöp bırakılmaması konusunda denetim ve kontroller yapacaklardır.

#4
Foto - Gidip kapıdan geri dönebilirsiniz! Ormanlık alanlara girişler yasaklandı

Orman içi ve kenarında her türlü yanıcı, patlayıcı, tutuşturucu atık malzemeler, inşaat atıkları ve hafriyatı, cam türü atıklar vb. bırakılması yasaktır. Tescilli piknik alanları dışında mangal yapmak, tüp kullanmak, nargile ve her türlü ateş yakmak kesinlikle yasaklanmıştır." Açıklamada ayrıca yasaklara uymayanlar hakkında ilgili kanun gereği işlem yapılacağı belirtildi.

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