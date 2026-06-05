İş ekipmanı kaynaklı iş kazalarında sorumlular kimlerdir?

İşte Nasuh Boztepe'nin kaleme adlığı o yazı;

Değerli izleyiciler,

Mevzuat gereği yangın ekipmanları dâhil iş ekipmanları isg katip’e kayıtlı akredite kuruluşlarca yapılmalıdır.

Sözleşmesiz yapılan periyodik kontroller geçersizdir.

İş ekipmanlarının kullanımında yönetmelik hükümleri gereğince; iş yerinde bulunan ekipmanların tespiti, kayıt altına alınması ve periyodik kontrollerin yapılması işverenin sorumluluğundadır.

Periyodik kontrollerin sağlıklı ve mevzuata uygun yürütülebilmesi için;

İş yerinde bulunan tüm iş ekipmanlarının eksiksiz listesi,

Bulunduğu birim bilgileri,

Son kontrol tarihleri ve periyodik kontrol raporu işveren tarafından yazılı ve güncel şekilde oluşturulmalıdır.

Yeni düzenlemede akredite muayene kuruluşu tanımı yok.

Yetki direk bakanlıktadır.

Ts en devre dışı oldu.

Yetki kaynağı türkak değil, bakanlık oldu.

Standart sorumluluğu yok.

Akreditasyon merkezden çıkarıldı. Ekipman olarak değiştirildi.

Yönetmelikte yer almayan ekipmanlar(kaynak, gırgır vinç vs.) Zorunlu periyodik kontrolü bitti. Bu ekipmanların kontrolü yapılırsa sorumluluk kontrolü yapan kişiye ait olur. Herhangi bir kazada bunlar birer delildir.

Seyyar ekipmanlar da rapor, ekipmanla beraber bulundurulur.

İş kazalarında eğer periyodik kontrol yapılmamışsa işveren kusurludur.

İş ekipmanlarının eksik veya yanlış kontrolünün yapılması büyük sorumluluktur. Periyodik kontrolde eksiği tespit edilen ekipmanın eksiği giderildikten sonra yeniden kontrolü yapılmalıdır.

Yangın ekipmanından kaynaklanan olay veya iş ekipmanının kontrolünün düzgün yapılmamasından olası muhtemel bir olayda kontrolü yapan kuruluş kusurludur.

Maalesef kontrolü yapan kuruluşlarda denetim yapılmamaktadır.

Kazalarda bu husus önemlidir.

Kalın sağlıcakla, değerli izleyiciler.