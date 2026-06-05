CHP'den istifa etmişti! Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen için AK Parti iddiası

Gazeteci Sinan Burhan, tv100 ekranlarında siyaset gündemini sarsacak çarpıcı bir son dakika kulis bilgisini paylaştı. Burhan, Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) istifa ettiğini duyuran Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen’in yeni adresinin AK Parti olacağını öne sürdü.

SİNAN BURHAN: AK PARTİ'YE KATILACAĞI NETLEŞTİ

TV100 canlı yayınında açıklamalarda bulunan gazeteci Sinan Burhan, "Bir son dakika bilgisi vereyim. Bugün istifa eden CHP’li Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, AK Parti’ye katılacak. Bu konu bir süredir siyaset kulislerinde konuşuluyordu ancak artık netleştiği bilgisini paylaşabilirim" ifadelerini kullandı.

"MANSUR YAVAŞ HARİÇ KİMSE DESTEK VERMEDİ"

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde yüzde 42'lik oy oranıyla Kilis Belediye Başkanı seçilen Hakan Bilecen, CHP'den istifa etme gerekçelerini sert sözlerle açıkladı. Parti içinde kendisine verilen sözlerin tutulmadığını belirten Bilecen, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hariç, hiçbir belediyeden bana destek gelmedi. Göreve geldiğimden beri kapı kapı gezdim ama sonuç alamadım. Bunların sürekli bir bahane ve sebebi vardı" dedi.

"RESMİ VE GAYRİRESMİ GENEL BAŞKAN DURUMUNDAN SIKILDIK"

CHP genel merkezindeki yönetim kargaşasına da dikkat çeken Bilecen, parti içi huzursuzluğu şu sözlerle eleştirdi: "Mutlak butlan davası, daha sonra CHP genel başkanının değişmesi, resmi genel başkan, gayri resmi genel başkan... Artık bu durumdan sıkıldık. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisindeki ve ülkenin içerisinde bulunduğu siyasi kargaşadan Kilis Belediyesini ayırıp bir tarafa koymak istiyoruz."

"YOLUMA ŞU AN BAĞIMSIZ OLARAK DEVAM EDECEĞİM"

Kilis'e daha iyi hizmet verebilmek adına bu kararı aldığını söyleyen Hakan Bilecen, ilk etapta görevini bağımsız olarak sürdüreceğini vurguladı. Bilecen, "Siyasi çekişmelerden şehrimi ve belediyemi korumak için uzun istişarelerin ardından bir karar aldım. Şu an için en doğru kararın bu olduğunu düşünüyorum. Ben yoluma bağımsız belediye başkanı olarak devam edeceğim. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki her bir ferde teşekkür ediyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

{relation id:2005946 slug:'chpli-adalar-belediyesine-sorusturma-baslatildi-dosyalar-inceleniyor'}