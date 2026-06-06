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Ekonomi
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Yeniakit Publisher
Emeklilerin beklediği maaş zammı belli oldu!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Emeklilerin beklediği maaş zammı belli oldu!

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı Temmuz ayında. Yapılacak olan Temmuz maaş zammı için beklenen 5 aylık enflasyon verileri belli oldu.

#1
Foto - Emeklilerin beklediği maaş zammı belli oldu!

SGK ve Bağ-Kur emeklileri, açıklanan mayıs ayı enflasyon rakamlarının ardından alacakları zam oranlarını hesaplamaya başladı. Peki, 5 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu, memur ve emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? En düşük emekli maaşına ne kadar zam gelecek? İşte maaş hesaplama tablosu...

#2
Foto - Emeklilerin beklediği maaş zammı belli oldu!

TÜİK VERİLERİ AÇIKLADI TÜİK tarafından açıklanan verilere göre mayıs ayında enflasyon aylık bazda yüzde 1,71 olarak gerçekleşti. Bu veriler doğrultusunda Bağ-Kur emeklileri için ocak ayında yüzde 4,84, şubat ayında yüzde 2,96, mart ayında yüzde 1,94, nisan ayında yüzde 4,18 ve mayıs ayında yüzde 1,71 oranında enflasyon oluştu. Böylece 5 aylık toplam enflasyon oranı yüzde 16,60’a ulaştı. Memur ve memur emeklileri için oluşan 5 aylık enflasyon farkı ise yüzde 5,04 olarak hesaplandı.

#3
Foto - Emeklilerin beklediği maaş zammı belli oldu!

SGK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ ŞİMDİDEN YÜZDE 16,60 ZAMMI HAK ETTİ Mayıs ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin 5 aylık zam oranı toplamda yüzde 16,60 oldu.

#4
Foto - Emeklilerin beklediği maaş zammı belli oldu!

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINA NE KADAR ZAM YAPILDI? Bu oran, Temmuz 2026 döneminde maaşlara yansıtılacak. Söz konusu artışla birlikte, şu an 20.000 TL alan bir SGK veya Bağ-Kur emeklisinin maaşı, haziran ayı verisi hariç şimdiden net 23.320 TL'ye yükselmiş oldu.

#5
Foto - Emeklilerin beklediği maaş zammı belli oldu!

Nihai zam oranı ise haziran ayı enflasyon verisinin açıklanmasının ardından 6 aylık toplam enflasyon üzerinden netleşecek. Memur ve memur emeklileri, toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyor.

#6
Foto - Emeklilerin beklediği maaş zammı belli oldu!

2026 Temmuz döneminde uygulanacak ikinci zam kapsamında memur ve memur emeklileri için mayıs ayı itibarıyla oluşan enflasyon farkı yüzde 5,04 seviyesine çıktı.

#7
Foto - Emeklilerin beklediği maaş zammı belli oldu!

Bu orana, 8. Dönem Toplu Sözleşme kapsamında belirlenen yüzde 7’lik zam eklendiğinde toplam kümülatif artış yüzde 12,40 olarak hesaplanıyor.

#8
Foto - Emeklilerin beklediği maaş zammı belli oldu!

Memur ve emekli maaşlarına yapılacak kesin zam oranı, haziran ayına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından belli olacak.

#9
Foto - Emeklilerin beklediği maaş zammı belli oldu!

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