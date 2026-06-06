Emeklilerin beklediği maaş zammı belli oldu!

TÜİK VERİLERİ AÇIKLADI TÜİK tarafından açıklanan verilere göre mayıs ayında enflasyon aylık bazda yüzde 1,71 olarak gerçekleşti. Bu veriler doğrultusunda Bağ-Kur emeklileri için ocak ayında yüzde 4,84, şubat ayında yüzde 2,96, mart ayında yüzde 1,94, nisan ayında yüzde 4,18 ve mayıs ayında yüzde 1,71 oranında enflasyon oluştu. Böylece 5 aylık toplam enflasyon oranı yüzde 16,60’a ulaştı. Memur ve memur emeklileri için oluşan 5 aylık enflasyon farkı ise yüzde 5,04 olarak hesaplandı.