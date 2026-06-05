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Siyaset
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Yeniakit Publisher
Kemal Kılıçdaroğlu’nu şaşkına çeviren gelişme: Görevi kabul etmedi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Kemal Kılıçdaroğlu’nu şaşkına çeviren gelişme: Görevi kabul etmedi

Mahkemenin mutlak butlan kararı sonrasında CHP'de sular durulmazken, Kemal Kılıçdaroğlu döneminin Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) Başkanı ve Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'dan parti yönetimini şaşkına çeviren bir hamle geldi. Hukuki süreç kapsamında eski görevine iade edilme kararını kesin bir dille reddettiğini açıklayan Bayraktutan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı dikkat çekici paylaşımla kurulda görev almayacağını kamuoyuna ilan etti. Bu beklenmedik gelişmenin hemen ardından Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla toplanan Yüksek Disiplin Kurulu'nda yeni bir acil seçim yapılarak YDK Başkanlığı görevine Mahir Polat getirildi.

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Foto - Kemal Kılıçdaroğlu’nu şaşkına çeviren gelişme: Görevi kabul etmedi

Kemal Kılıçdaroğlu'nun açılışını yaptığı toplantıda yeni YDK Başkanı seçildi. CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) Başkanlığı'na Mahir Polat, Başkan Yardımcılığı'na Ahmet Ersen Özsoy ve Sekreterliğe ise Sezgin Kaya seçildi. Bayraktutan ise sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

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Foto - Kemal Kılıçdaroğlu’nu şaşkına çeviren gelişme: Görevi kabul etmedi

Kılıçdaroğlu dönemi Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı CHP Milletvekili Uğur Bayraktutan, butlan kapsamında göreve iade kararını kabul etmediğini açıkladı.

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Foto - Kemal Kılıçdaroğlu’nu şaşkına çeviren gelişme: Görevi kabul etmedi

Uğur Bayraktutan, "CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nda görev almadığımı kamuoyuna saygıyla duyururum" ifadesini kullandı.

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