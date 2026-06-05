Kemal Kılıçdaroğlu’nu şaşkına çeviren gelişme: Görevi kabul etmedi
Mahkemenin mutlak butlan kararı sonrasında CHP'de sular durulmazken, Kemal Kılıçdaroğlu döneminin Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) Başkanı ve Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'dan parti yönetimini şaşkına çeviren bir hamle geldi. Hukuki süreç kapsamında eski görevine iade edilme kararını kesin bir dille reddettiğini açıklayan Bayraktutan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı dikkat çekici paylaşımla kurulda görev almayacağını kamuoyuna ilan etti. Bu beklenmedik gelişmenin hemen ardından Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla toplanan Yüksek Disiplin Kurulu'nda yeni bir acil seçim yapılarak YDK Başkanlığı görevine Mahir Polat getirildi.