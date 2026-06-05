Günlük kasaya girecek para: Fenerbahçe ve Galatasaray Dünya Kupası'ndan servet kazanacak

FIFA, 2022 Dünya Kupası'nda kulüplere toplam 209 milyon dolar dağıtmıştı. 2026 organizasyonunda ise bu rakam 355 milyon dolara yükseltildi. Turnuva öncesindeki kamp sürecini de kapsayan program kapsamında kulüpler, Dünya Kupası'nda bulunan her futbolcu için günlük yaklaşık 11 bin dolar gelir elde edecek.