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Ekonomi Plastik şişe getirene 1 TL ödenecek
Ekonomi

Plastik şişe getirene 1 TL ödenecek

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Plastik şişe getirene 1 TL ödenecek

Depozito İade Sistemi’nde yeni dönem için geri sayım başladı.

Depozito İade Sistemi’nde yeni dönem için geri sayım başladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depozito iade noktalarına teslim edilen pet şişe, cam şişe ve metal içecek kutuları için adet başına 1 lira ödeme yapılacağını açıkladı. Uygulama 1 Temmuz 2026 tarihinde Türkiye genelinde devreye girecek.

Türkiye'de atık yönetimi ve geri dönüşüm alanında önemli bir adım olarak görülen Depozito İade Sistemi, 1 Temmuz 2026 itibarıyla tüm yurtta uygulanmaya başlanacak. Sistem kapsamında vatandaşlar, belirlenen depozito iade noktalarına teslim ettikleri içecek ambalajları karşılığında ödeme alabilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklamasına göre vatandaşlar, depozito iade makinelerine bıraktıkları her pet şişe, cam şişe veya metal içecek kutusu için 1 lira kazanacak. Ödemeler doğrudan vatandaşların hesaplarına aktarılabilecek ya da anlaşmalı marketlerde alışverişlerde kullanılabilecek.

 

UYGULAMA 1 TEMMUZ 2026'DA BAŞLIYOR

Depozito İade Sistemi'nin Türkiye genelinde tam kapsamlı olarak 1 Temmuz 2026 tarihinde devreye alınması planlanıyor. Bu tarihe kadar depozito iade cihazlarının vatandaşların kolay ulaşabileceği noktalara yerleştirilmesi ve sistemin aktif hale getirilmesi hedefleniyor. Sistemde yalnızca belirlenen işareti taşıyan ambalajlar kabul edilecek. Vatandaşlar, şişe veya kutuların üzerinde yer alan "doğa" simgesini kontrol ederek depozito iadesinden yararlanabilecek. Depozito iade makineleri marketler, alışveriş merkezleri ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlara kurulacak. Amaç, geri dönüşüm oranlarını artırırken vatandaşların sisteme kolay erişimini sağlamak ve çevreye bırakılan atık miktarını azaltmak olacak.

Avrupa'dan sonra Türkiye'de de başlıyor: Boş şişeyi getirene para iadesi!
Avrupa'dan sonra Türkiye'de de başlıyor: Boş şişeyi getirene para iadesi!

Yaşam

Avrupa'dan sonra Türkiye'de de başlıyor: Boş şişeyi getirene para iadesi!

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Yorumlar

Fikret Türk

Yahu şakamısınız Sakarya Hendek te kooperatifi market te nerdeyse üç aydır makine bozuk yapılmıyor kasıtlı mı bilmem
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