Türkiye’nin ünlü üniversitesinin kampüsünden petrol fışkırdı! Yıllık 328 bin varil üretim yapıp resmen para basacaklar

Enerji alanındaki bu yatırımın Diyarbakır'ın petrol potansiyelini yeniden gündeme taşıdığı değerlendirilirken, üniversite yönetimi de elde edilecek katkı payının eğitim yatırımlarında kullanılacağını vurguluyor. Dicle Üniversitesi kampüsünde petrol bulunması, Türkiye'de üniversite yerleşkeleri açısından şimdiye kadar görülmemiş bir gelişme olarak öne çıkıyor. Üniversite yönetimi, elde edilecek gelirin eğitim altyapısının güçlendirilmesine katkı sağlayacağını belirtirken, rezervin beklenenden yüksek çıkması durumunda projenin kapsamının genişleyebileceği ifade ediliyor. Kampüste açılacak 6 sondaj kuyusu ile başlayacak süreç, hem Türkiye'nin enerji üretimine katkı sunacak hem de yükseköğretim kurumları için farklı bir gelir modeli oluşturabilecek potansiyel taşıyor. Gözler şimdi ekim ayında başlaması planlanan petrol üretiminde ve sahadan gelecek yeni verilerde olacak.