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Türkiye’nin ünlü üniversitesinin kampüsünden petrol fışkırdı! Yıllık 328 bin varil üretim yapıp resmen para basacaklar
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye’nin ünlü üniversitesinin kampüsünden petrol fışkırdı! Yıllık 328 bin varil üretim yapıp resmen para basacaklar

Diyarbakır'da bulunan Dicle Üniversitesi yerleşkesinde yapılan arama çalışmaları sonucunda büyük bir petrol rezervi tespit edilerek Türkiye yükseköğretim tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir ilke imza atıldı. Üniversite yönetimi ile PETAR Doğal Gaz ve Petrol Araştırma AŞ arasında imzalanan 10 yıllık işletme sözleşmesi kapsamında, kampüs sınırları içerisindeki 45 bin metrekarelik alanda ilk etapta 6 sondaj kuyusu açılacak. Yaklaşık 20 milyon dolarlık yatırımlarla ekim ayında yüzeye çıkarılması planlanan petrolden yüzde 3 pay alacak olan Dicle Üniversitesi, bu sayede eğitim altyapısını güçlendirmek için yıllık yaklaşık 32 milyon liralık devasa bir ek gelirin sahibi olacak.

#1
Foto - Türkiye’nin ünlü üniversitesinin kampüsünden petrol fışkırdı! Yıllık 328 bin varil üretim yapıp resmen para basacaklar

Dicle Üniversitesi, Türkiye yükseköğretim tarihinde bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. Diyarbakır'daki üniversite kampüsünde tespit edilen petrol rezervi için işletme sözleşmesi imzalanırken, ilk etapta 6 sondaj kuyusunun açılması planlanıyor. Yaklaşık 20 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilecek proje kapsamında çıkarılacak petrolden üniversiteye yüzde 3 pay verilecek. Kampüste başlayacak petrol üretiminin hem bölge ekonomisine hem de üniversite bütçesine katkı sağlaması beklenirken, rezervin büyüklüğü merak konusu olmaya devam ediyor.

#2
Foto - Türkiye’nin ünlü üniversitesinin kampüsünden petrol fışkırdı! Yıllık 328 bin varil üretim yapıp resmen para basacaklar

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bulunan Dicle Üniversitesi yerleşkesinde önemli bir enerji projesi için imzalar atıldı. Üniversite yönetimi ile bölgede arama ve işletme ruhsatına sahip PETAR Doğal Gaz ve Petrol Araştırma AŞ arasında 10 yıllık işletme sözleşmesi imzalandı. Petrol üretimi için belirlenen 45 bin metrekarelik alanda iki ayrı lokasyonda çalışmalar yürütülecek. İlk aşamada üçer kuyudan oluşan toplam 6 sondaj kuyusu açılacak. Projenin yaklaşık 20 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilmesi planlanırken, ilerleyen süreçte rezerv miktarına bağlı olarak yeni kuyuların da devreye alınabileceği belirtiliyor.

#3
Foto - Türkiye’nin ünlü üniversitesinin kampüsünden petrol fışkırdı! Yıllık 328 bin varil üretim yapıp resmen para basacaklar

Türkiye'de kampüsünde petrol çıkarılan ilk üniversite olmaya hazırlanan Dicle Üniversitesi, bu yönüyle enerji ve eğitim alanlarını aynı noktada buluşturan sıra dışı bir projeye ev sahipliği yapacak. Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, kampüs sınırları içerisinde doğal gaz değil petrol rezervi keşfedildiğini belirterek ilk duyduklarında şaşkınlık yaşadıklarını söyledi. Eronat, Diyarbakır'ın uzun yıllardır Türkiye'nin önemli petrol bölgelerinden biri olduğunu hatırlatarak üniversitenin geniş arazi varlığı nedeniyle bu gelişmenin zamanla doğal karşılandığını ifade etti. Yapılan planlamaya göre kuyulardan günlük yaklaşık 150 varil petrol üretimi hedefleniyor.

#4
Foto - Türkiye’nin ünlü üniversitesinin kampüsünden petrol fışkırdı! Yıllık 328 bin varil üretim yapıp resmen para basacaklar

Üniversite yönetimi, çıkarılacak petrolden elde edilecek gelir kapsamında yüzde 3 pay alacak. Mevcut hesaplamalara göre bu payın bugünkü ekonomik koşullarda yıllık yaklaşık 32 milyon liraya ulaşabileceği değerlendiriliyor. Petrol rezervinin beklentilerin üzerinde çıkması halinde söz konusu gelirin daha da artabileceği ifade ediliyor. Kampüste başlayacak petrol üretiminin yalnızca üniversite bütçesine değil, bölge ekonomisine de hareketlilik kazandırması bekleniyor. Yaklaşık 20 milyon dolarlık yatırımın sahada yeni iş imkanları oluşturacağı ve çeşitli sektörlerde dolaylı istihdam sağlayacağı öngörülüyor. Üretim çalışmalarının planlandığı şekilde ilerlemesi halinde ilk petrolün ekim ayında yüzeye çıkarılması hedefleniyor. Bu süreçte saha operasyonları, teknik ekipler ve destek hizmetleriyle birlikte önemli bir ekonomik faaliyet oluşması bekleniyor.

#5
Foto - Türkiye’nin ünlü üniversitesinin kampüsünden petrol fışkırdı! Yıllık 328 bin varil üretim yapıp resmen para basacaklar

Enerji alanındaki bu yatırımın Diyarbakır'ın petrol potansiyelini yeniden gündeme taşıdığı değerlendirilirken, üniversite yönetimi de elde edilecek katkı payının eğitim yatırımlarında kullanılacağını vurguluyor. Dicle Üniversitesi kampüsünde petrol bulunması, Türkiye'de üniversite yerleşkeleri açısından şimdiye kadar görülmemiş bir gelişme olarak öne çıkıyor. Üniversite yönetimi, elde edilecek gelirin eğitim altyapısının güçlendirilmesine katkı sağlayacağını belirtirken, rezervin beklenenden yüksek çıkması durumunda projenin kapsamının genişleyebileceği ifade ediliyor. Kampüste açılacak 6 sondaj kuyusu ile başlayacak süreç, hem Türkiye'nin enerji üretimine katkı sunacak hem de yükseköğretim kurumları için farklı bir gelir modeli oluşturabilecek potansiyel taşıyor. Gözler şimdi ekim ayında başlaması planlanan petrol üretiminde ve sahadan gelecek yeni verilerde olacak.

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