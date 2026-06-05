Türkiye’nin ünlü üniversitesinin kampüsünden petrol fışkırdı! Yıllık 328 bin varil üretim yapıp resmen para basacaklar
Diyarbakır'da bulunan Dicle Üniversitesi yerleşkesinde yapılan arama çalışmaları sonucunda büyük bir petrol rezervi tespit edilerek Türkiye yükseköğretim tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir ilke imza atıldı. Üniversite yönetimi ile PETAR Doğal Gaz ve Petrol Araştırma AŞ arasında imzalanan 10 yıllık işletme sözleşmesi kapsamında, kampüs sınırları içerisindeki 45 bin metrekarelik alanda ilk etapta 6 sondaj kuyusu açılacak. Yaklaşık 20 milyon dolarlık yatırımlarla ekim ayında yüzeye çıkarılması planlanan petrolden yüzde 3 pay alacak olan Dicle Üniversitesi, bu sayede eğitim altyapısını güçlendirmek için yıllık yaklaşık 32 milyon liralık devasa bir ek gelirin sahibi olacak.