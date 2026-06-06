Kılıçdaroğlu birçok ismin kalemini kıracak!

Mutlak butlan kararı sonrası CHP'de liderlik tartışmaları sürüyor. Son olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurmayları, "İhraç ve tasfiye gündemimizde yok” derken gelişmelere göre bazı adımların atılabileceğini de belirtti. Bu süreçte Kılıçdaroğlu'nun birçok ismin kalemini kıracağı ifade edildi...

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

Yaklaşık üç saat süren toplantının gündeminde, salı günü yapılacak CHP Grup Toplantısı, kurulması planlanan diyalog heyeti, 4-5 Kasım 2023 sonrası yapılan ihraçların iptal edilmesine ilişkin Yüksek Disiplin Kurulu’nun (YDK) MYK’ya yolladığı yazı ve yeni yol haritası yer aldı.

Toplantıda YDK’ya herhangi bir dosyanın gitmediği belirten CHP kurmayları, il başkanlarının görevden alınmasının da konuşulmadığını belirtti.

'BAZI İSİMLER İÇİN GÖREVDEN ALMA YETKİSİNİ KEMAL BEY KULLANILABİLİR'

Parti bütünlüğüne dikkat ettiklerini ve bu tutumda ısrarcı olduklarını belirten kurmaylar, şu ifadeleri kullandı:

"İhraç ve tasfiye gündemimizde yok” derken gelişmelere göre bazı adımların atılabileceğini belirtiyor. Bunun nedeni olarak Kılıçdaroğlu’na yönelik ağır sözleri gösteren kurmaylar, "Bizim bir kişiye bile ihtiyacımız var ama Kemal Bey’e çok ağır sözler söyleyenler var. 81 il başkanının tamamı için bir tasarruf olmaz ama bazı isimler için görevden alma yetkisini Kemal Bey kullanılabilir. Bu Kemal Bey’in tasaruffunda"

Kılıçdaroğlu'nun MYK üyelerine hitaben "Pozitif dilden vazgeçmeyeceğiz" ifadelerini kullandığını belirten kurmaylar, bu sözün hem parti içine hem seçmene karşı nasıl bir yaklaşım çizileceğinin göstergesi olduğuna dikkati çekti.

Salı günü yapılacak CHP grup toplantısında Kılıçdaroğlu’nun konuşacağını, bunun için bazı milletvekillerinin çalıştığını belirten kurmaylar, grup başkanvekillerinin görevden alınacağı iddialarına ilişkin olarak, "Konuşuldu ama bu yönde bir karar alınmadı" dedi.

Grup konuşması için farklı yöntemlerin olduğunu belirten kurmaylar, “Aslında hukuki anlamda Kemal Bey’in konuşmasının önünde bir engel yok. Biz karşı karşıya gelmeyi istemiyoruz. Bu nedenle diyalog kuracağız” ifadelerini kullandı.

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