ABD’den İran’a yeni saldırı: Hürmüz’de İHA’lar düşürüldü, radar tesisleri vuruldu

ABD ile İran arasında tansiyon yeniden yükseliyor. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı çevresinde İran’a ait olduğu belirtilen insansız hava araçlarına karşı operasyon gerçekleştirildiği bildirildi.

4 İran İHA’sı düşürüldü

CENTCOM açıklamasında, Hürmüz Boğazı yönüne doğru fırlatılan 4 adet tek yönlü saldırı insansız hava aracının ABD kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada, söz konusu İHA’ların bölgedeki uluslararası deniz trafiği için “acil tehdit” oluşturduğu öne sürüldü.

ABD ordusu, hava araçlarının düşürülmesinin deniz güvenliğini korumaya yönelik önleyici bir tedbir olduğunu savundu.

İran’ın radar tesisleri hedef alındı

ABD açıklamasında yalnızca İHA’ların düşürülmesiyle yetinilmediği, İran’a ait bazı askeri altyapıların da vurulduğu duyuruldu.

Buna göre ABD kuvvetleri, olası yeni saldırıları önlemek amacıyla İran’ın Basra Körfezi girişindeki stratejik konuma sahip Goruk ve Keşm adalarında bulunan kıyı gözetleme radar tesislerini hedef aldı.

Söz konusu radar sistemlerinin, Hürmüz Boğazı’ndaki deniz hareketliliğini izlemek amacıyla kullanıldığı değerlendiriliyor.

CENTCOM: Meşru müdafaa hakkımızı kullanıyoruz

ABD Merkez Komutanlığı açıklamasında, operasyonların “meşru müdafaa” kapsamında gerçekleştirildiği savunularak şu ifadelere yer verildi:

“CENTCOM kuvvetleri, haksız İran saldırganlığına karşı meşru müdafaa amacıyla tetikte kalmaya devam edecektir.”

Washington yönetimi, son dönemde Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi çevresindeki askeri hareketliliğini artırırken, İran ise bölgede yabancı askeri varlığın güvenliği tehdit ettiğini savunuyor.

Bölgesel gerilim tırmanıyor

Dünya petrol ticaretinin önemli bir bölümünün geçtiği Hürmüz Boğazı, son aylarda İran ile ABD arasındaki gerilimin merkezinde yer alıyor. ABD’nin İran’a ait radar tesislerini doğrudan hedef alması, taraflar arasındaki askeri tansiyonun yeni bir aşamaya geçtiği şeklinde yorumlanıyor.

Uzmanlar, karşılıklı adımların sürmesi halinde Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı çevresinde daha geniş çaplı bir güvenlik krizinin ortaya çıkabileceği uyarısında bulunuyor.