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Dünya Karadeniz’de vurulan Türk balıkçı teknesi battı: Ölü ve yaralılar var
Dünya

Karadeniz’de vurulan Türk balıkçı teknesi battı: Ölü ve yaralılar var

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Karadeniz’de vurulan Türk balıkçı teknesi battı: Ölü ve yaralılar var

Karadeniz’de Kırım yarımadası açıklarında Türk bayraklı bir balıkçı teknesine saldırı düzenlendi. Saldırıda hasar alan teknenin batarken 1 balıkçının vefat ettiği, 4 balıkçının da yaralandığı açıklandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklama şu şekilde:

"05 Haziran 2026 tarihinde Karadeniz’de (Kırım batısı, Sivastapol açıkları) Türk bayraklı DURU 67 isimli balık avlama teknesine saldırı düzenlendiği bilgisi alınmıştır.

Saldırı sonucu hasar alan DURU 67 isimli balıkçı teknesi batmıştır. Yakın bölgede bulunan BURAK KAYA isimli balıkçı teknesi, batan teknedeki 5 yaralı balıkçımızı ivedilikle tahliye ederek İnebolu istikametine doğru intikale başlamış, intikal esnasında yaralılardan durumu ağır olan 1 balıkçımız maalesef hayatını kaybetmiştir.

 

Görevlendirilen Sahil Güvenlik unsurumuz (TCSG-96) BURAK KAYA isimli balıkçı teknemize saat 19.20’de Türk Arama Kurtarma Bölgesi’nin kuzeyinde İnebolu Limanı’na 115 deniz mili mesafede ulaşmıştır. Vefat eden balıkçımızın naaşı ve yaralı balıkçılarımız Sahil Güvenlik unsuruna transfer edilerek tıbbi müdahaleye başlanılmış ve İnebolu Limanı’na geri intikale geçilmiştir."

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